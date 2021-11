Orozko, ambicioso y al cien por cien

Iñigo Orozko, uno de los hombres de confianza de Iñigo Vélez de Mendizabal, no tendrá problemas para medirse el sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere a pesar del fuerte golpe que recibió en la nariz contra el Lugo. "Me tuvieron que dar un punto, pero no ha habido complicaciones y estoy bien", confirmó ayer miércoles el delantero después del entrenamiento completado en Artunduaga. "Fue una pena la derrota frente al Lugo, porque era un partido muy importante contra un rival que teníamos cerca en la clasificación y las cosas no salieron como queríamos, pero ya ha pasado y lo hemos dejado atrás", aseguró en declaraciones difundidas por el club zornotzarra el ariete donostiarra, quien destacó asimismo que "sabemos que es un rival difícil al que visitaremos en un campo complicado también para sacar puntos, pero intentaremos ganar y traernos los tres puntos a Amorebieta".

LaLiga, por otra parte, dio a conocer los horarios de la vigésima jornada, en la que los azules recibirán a la U. D. Las Palmas en Lezama el domingo 12 de diciembre a las 18.15 horas.