El Mundial de Catar solo está a la distancia de un empate

Bilbao – Un empate en La Cartuja, que se llenará de un público que se prevé enfervorizado, será suficiente para que la selección española se clasifique para la fase final mundialista, cita a la que no falta desde Alemania 74, cuando un gol de Katalinski a Iribar en el partido de desempate frente a Yugoslavia dejó fuera al equipo que dirigía Ladislao Kubala. Desde entonces, el combinado español siempre ha estado en el gran torneo futbolístico y tiene toda la pinta de que tampoco fallará en Catar 2022, sobre todo gracias al imprevisto castañazo que Suecia se pegó en jueves en Georgia, vicisitud que permite a los hombres de Luis Enrique depender de sí mismos para pasar directamente y evitar el desdoro de jugar la repesca, por si aparece otro Katalinski en el camino.

Conocido el panorama, Luis Enrique estaba más que crecido con el viento soplando a favor, pero advirtió que "no va cambiar nada" del plan previsto ni tampoco van a "salir a especular". "Esto no va a ser una fiesta hasta el final del partido, no vamos a centrarnos en las rachas anteriores que pueden despistarnos de nuestro trabajo. Hubiéramos firmado estar así antes de empezar la fase de clasificación, pero todavía el trabajo no está hecho", recalcó Luis Enrique, advirtiendo que espera a "un rival difícil" y que "también va a tener sus oportunidades".

Su colega, el seleccionador de Suecia Janne Andersson, también afronta el partido con talante positivo tras digerir el sapo de Georgia porque el Mundial de Catar sigue siendo un objetivo al alcance. Primero, ganado hoy en Sevilla, y si no lo consiguen está la opción de la repesca.

"Si lo vemos así es fácil dejar de atrás el malestar", analiza Andersson, quien asegura tener "un plan para ganar" a una España. El mismo, dijo, que si le hubiera valido el empate. Es decir, jugar muy juntos y tratar de sorprender al contragolpe, y así ganaron en Suecia, o en una acción de estrategia, contando con la presencia de una leyenda, el gigante Zlatan Ibrahimovic, dispuesto a pelear por la causa a sus 40 años.

Luis Enrique hará cambios de calado con respecto al partido jugado en Atenas ante Grecia, donde reservó a Jordi Alba y Sergio Busquets bajo la amenaza de las tarjetas. Con Unai Simón ya asentado, volverá César Azpilicueta y Pau Torres podría entrar por Iñigo Martínez, que acabó con un gemelo cargado en Grecia, y recuperará a Dani Olmo para el tridente ofensivo, junto a Sarabia y Morata.

El camino al mundial: Países bajos se mete en un lío

Francia y Bélgica, clasificados

Los galos meten 8-0 a Kazajistán, con cuatro de Mbappé. Francia, con cuatro goles de Mbappé y otros dos de Benzema, y Bélgica participarán en el Mundial de Catar 2022 tras superar a Kazajistán (8-0) y Estonia (3-1), respectivamente, en una jornada en la que Países Bajos se complicó la existencia con un empate ante Montenegro (2-2) con el que no pudo unirse a la nómina de equipos que ya sellaron su billete: Alemania, Dinamarca y Brasil. Ya son seis las selecciones (incluida la anfitriona, Catar) que jugarán la próxima Copa del Mundo. En el grupo G, n Países Bajos empató (2-2) en Montenegro tras ir ganando 0-2. Ahora, también tienen opciones de ser líderes Turquía y Noruega, que suman dos puntos menos.