Llorente, en su presentación: "El Eibar es el equipo ideal para volver a jugar"

Después de entrenar este jueves por primera vez a las órdenes de Gaizka Garitano en Ipurua, el fichaje más mediático del Eibar ha ofrecido su primera rueda de prensa. Acompañado por la presidenta Amaia Gorostiza y por el director deportivo, César Palacios, Fernando Llorente no ha ocultado su satisfacción por haber encontrado equipo. "Es duro cuando estás toda una vida jugando al fútbol y de repente te quedas parado. Nunca había sentido esa sensación, tenía muchísimas ganas de volver y creo que el Eibar es el equipo ideal para volver a jugar al fútbol y de disfrutar de lo que más me gusta. Ojalá pueda dar alegrías a la afición y ayudar al equipo, que es lo más importante", ha destacado el delantero de Rincón de Soto, que después de acabar el pasado mayo su relación con el Udinese estaba en paro.

Llorente, que ha agradecido el cariño con el que ha sido recibido por la entidad eibartarra, ha asegurado que, pese a contar ya con 36 años, no había perdido la esperanza de encontrar un destino. De hecho, el ex del Athletic ha reconocido haber rechazado algunas propuestas de clubes de LaLiga: "Tenía claro que iba a haber oportunidades. Lo duro es entrenarte tú solo y no perder demasiado desde que lo dejas. Estoy contento, creo que llego al Eibar en una buena disposición".

A la espera de ver si entra en la convocatoria para el partido que el Eibar disputa el domingo a domicilio ante el Valladolid, el riojano ha señalado que "los plazos van a ir siendo las sensaciones con las que me vaya encontrando, con cuidado de que todo vaya bien y no haya ninguna lesión". "Estoy con ganas de trabajar, de ponerme a disposición lo antes posible para que pueda coger la forma. Es verdad que he estado bastante tiempo parado, pero estoy muy feliz de haber fichado por el Eibar y de aportar mi grano de arena", ha indicado Llorente, que considera a la entidad armera un club de Primera.

En cuanto a su retorno a la liga, en este caso a la Smartbank, Llorente ha destacadado que "siempre es bonito volver cerca de casa. Llevaba muchos años fuera de España, viviendo siempre experiencias muy bonitas y enriquecedoras". César Palacios, por su parte, ha asegurado que "Fernando era perfecto para lo que queríamos. Todos hemos puesto de nuestra para que esto ocurriera. Va a ayudarnos seguro y está con una ilusión enorme. Va a disfrutar de un club como el Eibar. Viene de estar sin jugar unos meses y tenemos que tener tranquilidad. Con su ayuda nos va a hacer más fuertes".