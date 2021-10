Examen ante el Sporting en Lezama

LaLiga SmartBank no da tregua al Amorebieta. Si la pasada semana fue el imponente Eibar de Gaizka Garitano el rival que visitó Lezama, esta tarde será un lanzado Sporting de Gijón el equipo que mida la fiabilidad del conjunto azul como local. El encuentro, que arrancará a las 16.00 horas, volverá a exigir al máximo a los hombres de Iñigo Vélez de Mendizabal, que cuentan con el aval de no haber hincado la rodilla todavía en casa. En ninguno de los tres partidos disputados al calor de la afición zornotzarra ha mordido el polvo un combativo Amorebieta que tumbó con remontada incluida a otro coco como el Almería y firmó las tablas con Burgos y Eibar para adjudicarse cinco de los nueve puntos que se han puesto en juego en las instalaciones del Athletic.

Allí, con la marea azul ejerciendo una vez más como el jugador número doce del equipo, se exprimirán de nuevo los azules en busca de tres puntos de oxígeno que les permitan escalar posiciones en una clasificación en la que figuran en penúltima posición con siete jornadas consumidas. Sin pistas acerca del once inicial por el que apostará Iñigo Vélez, quien no ha repetido alineación desde el inicio del campeonato, es seguro que el Amorebieta no variará su plan de juego y que en la portería volverá a atarse los guantes un determinante Roberto Santamaría. El navarro, héroe en el derbi ante el Eibar al parar un penalti en el minuto 92 que dio un punto a los zornotzarras, liderará desde atrás a un grupo de jugadores que tendrá enfrente a uno de los equipos más en forma de la categoría.

Una única derrota en siete partidos suma el Sporting de Gijón que dirige el catalán David Gallego, al que solo el Eibar ha sido capaz de derrotar (3-2) desde el comienzo de un curso en el que los asturianos empataron sin goles ante el Tenerife a domicilio en la segunda jornada y se han impuesto a Burgos (1-0), Mirandés (2-1), Girona (1-2), Leganés (2-1) y Málaga (2-1). Líderes de LaLiga SmartBank a las puertas de la octava jornada liguera, los asturianos marchan a toda velocidad con el ascenso a Primera División como objetivo tras el descenso de categoría sufrido en 2017.

el papel de la afición

Cuatro años después, los de Gijón se cruzan en el camino de un necesitado Amorebieta que volverá a poner toda la carne en el asador impulsado por el calor de su gente. "Es importante que nuestra afición nos apoye a tope en casa. Se han vendido todas las entradas, vendrá también gente de Gijón y lo haremos lo mejor posible para dar la victoria a nuestra afición", remarcó ayer en rueda de prensa Iñigo Vélez, quien remarcó que "el equipo ha vuelto a entrenar muy bien durante la semana y tenemos claro que tendremos que hacer las cosas muy bien para poder ganar".

"Contra el Eibar hicimos un buen partido y empatamos, así que habrá que dar una marcha más para conseguir los tres puntos contra el Sporting", incidió el técnico gasteiztarra, que no podrá contar con Oier Luengo al no prosperar el recurso presentado tras su expulsión ante el Eibar, ni con los lesionados Iker Unzueta y Óscar Gil, quien se pierde el choque por un golpe en un entrenamiento.