Unai Simón, un gigante bajo palos

ESPAÑA, que presentaba un balance de tres victorias y cuatro derrotas en sus siete apariciones previas en los cuartos de final de la Eurocopa tras superar 7-1 a Irlanda a doble encuentro en 1964; 3-0 a Rusia en 2008 y 2-0 a Francia en 2012, mordiendo el polvo a su vez 1-2 ante Inglaterra en 1968; 1-3 en el global frente a Alemania en 1976; en los penaltis contra Inglaterra en 1996 y 1-2 ante Francia en 2000, sacó adelante ayer el cruce con Suiza con la mayor cuota posible de sufrimiento para plantarse en semifinales. Un gol en propia puerta del suizo Denis Zakaria abrió un marcador que igualó Xherdan Shaqiri en la segunda mitad, en la que el combinado helvético se quedó con un hombre menos por expulsión de Remo Freuler. Suiza, sin embargo, aguantó en pie hasta el final, prórroga incluida, para sucumbir ante Unai Simón en una tanda de penaltis en la que el gasteiztarra agigantó su figura.

Sin apenas trabajo en los 120 minutos que duró el envite y sin responsabilidad alguna en el tanto que puso las tablas en el luminoso del Estadio Krestovski de San Petersburgo, el de Murgia aguardó su momento con la serenidad que le caracteriza. Con la mentalidad de acero que le define tras vivir uno de los momentos más críticos de su carrera en la cita de octavos de final ante Croacia, en la que cometió un grosero error que costó un gol a una selección española a la que salvó de la eliminación después con varias intervenciones de sumo mérito, Simón encaró la tanda de penaltis con la frialdad como principal aliada.

Enfrente estaba Suiza, que había materializado sus cinco penaltis días atrás contra Francia para sellar así su billete para los cuartos de final de una Eurocopa en la que el cancerbero del Athletic levantó su particular muro para lamento de la escuadra helvética. El delantero Mario Gavranovi, en el primer lanzamiento de Suiza desde los once metros, fue el único capaz de batirle, pues el murgiarra, felino, detuvo sendos penaltis a Fabian Schär y Manuel Akanji y vio cómo el disparo de Ruben Vargas se marchaba alto. Fue así, con solo una pena máxima de cuatro transformada por los de Vladimir Petkovi, cómo Simón enterró definitivamente el debate abierto en torno a su valía internacional para lucir, además, como mejor jugador del partido a ojos de la UEFA

logro histórico

Celebró el pase, el trofeo y la reivindicación con un desconocido entusiasmo en él, fruto de la presión soportada en los últimos días, la cual ya había empezado a sentir en vísperas de una Eurocopa en la que la portería de la selección española se puso en el centro del debate ante la suplencia de David de Gea. El pulso, sin embargo, no le ha temblado hasta la fecha a un inconmensurable Simón, quien emerge como segundo portero capaz de parar penaltis en tandas con España. Hasta ayer solo lo había conseguido Iker Casillas, quien también detuvo dos penas máximas ante Italia en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008 en Viena.

Después de los dos penaltis parados en la tanda ante Suiza, Simón se convierte, además, en el cuarto portero en alcanzar dicho registro en una Eurocopa tras el propio Casillas, el italiano Francesco Toldo y el alemán Manuel Neuer. "Contra el Betis también paré dos penaltis en la tanda en Copa y de pequeño había parado alguno", apuntó entre risas tras el partido el rojiblanco, quien admitió que "me he venido un poco arriba, pero es lo que me pedía el cuerpo al ser un momento algo eufórico y la rabia que sentía en el interior la saco así hacia fuera".

Luis Enrique, por su parte, destacó que "Unai ya demostró en el anterior partido de qué pasta está hecho, pero no voy a negar que me llevo un alegrón viendo a Unai disfrutar así por ser el héroe del partido".

Simón, nombrado mejor jugador del partido por la UEFA, es el segundo portero que para penaltis en una tanda con España