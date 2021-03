Chispas en el primer debate electoral entre los tres candidatos a la presidencia de Barcelona

El primer debate electoral entre los tres candidatos a la presidencia de Barcelona, que se celebrarán el próximo domingo 7 de marzo, evidenció las diferencias entre ellos, especialmente entre el expresidente Joan Laporta y Víctor Font, con quien se enfrentó por el proyecto deportivo; y también con Toni Freixa por las listas de espera de socios sin abonos.

Durante 111 minutos, en el primer debate entre los tres que acogió Barça TV con motivo del Congreso Mundial de Peñas, los aspirantes coincidieron en que el Barça no será SAD, en que los mandatos tienen que reducirse a cuatro años (seis en la actualidad) y en la necesidad del Espai Barça (nuevas instalaciones).

Aunque el debate moderado por la periodista de Catalunya Ràdio Marta Carreras estaba enfocado en términos más sociales, los tres candidatos no solo repasaron el modelo de club y alternativas al Espai Barça y a la delicada situación económica sino que también mostraron la línea de sus planes deportivos entre reproches e indirectas.

Laporta, que aparece en las encuestas como máximo favorito a regresar a la presidencia del club donde ya estuvo durante 2003 y 2010, fue el eje del debate y atacó a Font por su proyecto deportivo.

"Hemos explicado la estructura deportiva y cómo va a hacerse: Jordi Cruyff como director deportivo con Tito Blanco; y Xavi Hernández como general mánager. Que las otras candidaturas expliquen quién y cómo", dijo Font.

Laporta criticó que Font no conoce el mundo del fútbol o bien no conoce a esas personas: "Los proyectos no se hacen en un powerpoint poniendo nombres. Dices que has trabajo mucho, pero no debes haber trabajado bien, porque has tenido varios desmentidos y no haces más que rectificar".

Font y Laporta también protagonizaron otro momento de tensión, cuando el empresario de Granollers aseguró que "un expresidente no se debería volver a presentar", mientras que Laporta y Freixa tuvieron un momento de tensión cuando hablaron del pasado.

El modelo económico



También hubo diferencias evidentes en el ámbito económico. Font reivindicó que "no podemos mantener un modelo obsoleto, las fuentes de ingreso tradicionales ya no tienen más crecimiento. Queremos construir el Barça del futuro con ideas nuevas".

Un argumento del que discreparon los otros dos candidatos. "No hagan caso a los mensajes de pánico. Sabemos cómo hacerlo por la experiencia que tenemos. El tema de los bonos es para refinanciar una parte de la deuda. Debemos dinero todavía por De Jong, Coutinho o Arthur y es una obligación de pago que tenemos" dijo Laporta mientras que Freixa apuntó que "el modelo del Barça no es generar ingresos, no somos una empresa. El Bayern es campeón de Europa con un presupuesto de 750 millones. Víctor no hace falta tener la obsesión de ingresos. Hay que gestionar el club con criterio", dijo.

Uno de los momentos más tensos del debate llegó con el Espai Barça. "Hay que explicar la verdad. Todavía se tiene que identificar el coste del proyecto. Si lo hacemos por fases será más caro. Nosotros intentaremos que se siga jugando en el Camp Nou, pero hay que explicarlo. Hay otras opciones a lo de Goldman Sachs y valoraremos si someterlo a la Asamblea", apuntó Laporta que no descarta llevar al equipo a jugar a Montjuic.