El Real Madrid, de paseo ante un inofensivo Valencia

Real Madrid 2

Valencia 0

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Min. 28, Lucas Vázquez), Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Modric (Min. 79, Isco), Kroos; Marco Asensio (Min. 71, Arribas), Vinicius y Benzema (Min. 79, Mariano).

VALENCIA: Jaume; Thierry, Gabriel Paulista, Ferro, Gayà; Wass, Racic, Carlos Soler, Guedes (Min. 46, Gameiro); Manu Vallejo (Min. 46, Musah) y Maxi Gómez (Min. 83, Cutrone).

Goles: 1-0: Min. 12; Benzema. 2-0: Min. 42; Kroos.

Árbitro: Sánchez Martínez. Amonestó a Guedes, Racic y Thierry por el Valencia.

Incidencias: Estadio Alfredo Di Stéfano, a puerta cerrada. Minuto de silencio en memoria de Pachín, exjugador madridista, fallecido recientemente.

El Real Madrid encuentra la autoridad en su fútbol, impulsada por Karim Benzema, referente absoluto del juego ofensivo ante un Valencia inofensivo, respondiendo el equipo de Zinedine Zidane al triunfo del líder Atlético de Madrid con su tercera victoria consecutiva en una semana que asienta convicciones.

Tras la tempestad siempre llega la calma y el Real Madrid comienza a habituarse a partidos en los que ha rebajado el nivel de sufrimiento. El regreso de Dani Carvajal aportaba luz a una defensa de circunstancias, permitía a Zidane renunciar al sistema de tres centrales para volver a su clásica línea de cuatro. Duró 25 minutos. La peor temporada de su carrera no tiene fin con una nueva recaída. De nuevo Lucas Vázquez como solución de urgencia. Nada más sufrir la lesión, Carvajal hizo un gesto al banquillo y se marchó cabizbajo, junto a un médico, del terreno de juego. Por su cabeza pasaba una temporada repleta de lesiones y recaídas, como la que sufrió en enero que retrasó su vuelta, y la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta. Carvajal aumenta la plaga de lesiones que sufre el conjunto madridista, especialmente en defensa, con Odriozola, Sergio Ramos y los brasileños Militao y Marcelo. Junto a Fede Valverde, Eden Hazard y Rodrygo, son ocho los futbolistas lesionados de los que no dispone Zidane, quien tras el partido dijo: "No puedo explicar todas estas lesiones".

El Madrid tuvo al Valencia sentenciado al descanso, con los mismos síntomas que hace cuatro días el Getafe. Rivales sin colmillo, como anestesiados. No es casual, algo de mérito tendrá el equipo de Zinedine Zidane, que enlaza una racha de triunfos sobreviviendo a una racha de lesiones sin fin.

Bajo un dominio abrumador ante un Valencia sin soluciones, con la autoridad que irradia Toni Kroos al mando y espacios de libertad para que volase la imaginación de Luka Modric, la recuperación de Benzema desequilibró el encuentro a los doce minutos y Kross puso el 2-0 que cerró el partido.

Zidane tiró de la cantera con Arribas, un jugador diferente del Castilla y con futuro que en el epílogo del partido estuvo a punto de lograr el tercer gol madridista.