La selección femenina de Euskadi vuelve a competir

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) no se detiene pese a su situación de interinidad debido al proceso electoral que sufre y que desembocará en la elección de un nuevo presidente que tome el relevo de Luis María Elustondo, que ha consumado ocho años al frente de la entidad repartidos en dos legislaturas. Elustondo deja el legado de emprender la solicitud de la integración de la FVF en la FIFA y en la UEFA, ejecutada el pasado 15 de diciembre en persona en las sedes de los dos organismos internacionales en Suiza y respaldado por miembros del Gobierno vasco, un paso trascendental en el objetivo de conseguir en el futuro la oficialidad. Pero las apuestas de la Federación Vasca no se limitan al fútbol masculino, sino que también pone el acento en la selección femenina, que volverá a competir más de tres años después de su última vez. Lo hará, una vez se resuelvan los trámites burocráticos pendientes y a la espera de que no surja ningún imprevisto al respecto, el próximo día 21, domingo en su visita a la República Checa, partido que se disputaría en principio en Praga y en la ventana FIFA de este mes de febrero, lo que acentúa el valor de este duelo de la tricolor.

Se tratará del décimo compromiso internacional de Euskadi en la era moderna y el quinto que juegue lejos de Euskal Herria. Su anterior enfrentamiento lo firmó precisamente frente a la selección checa el 25 de noviembre de 2017 en Ipurua, saldado con triunfo de las dirigidas por Iñigo Juaristi por 2-1 gracias a los tantos de Nahikari García y Erika Vázquez. En su último encuentro como foráneo, el conjunto euskaldun sucumbió, en noviembre de 2016, en Dublín ante la República de Irlanda por 2-1. En esta ocasión, la euskal selekzioa rendirá visita a la República Checa, que ocupa el lugar 27 en el ranking FIFA y que ha competido con la selección española en el grupo D de la fase clasificatoria al Europeo que se celebrará en julio de 2022 en Inglaterra. La selección centroeuropea salió goleada en sus dos enfrentamientos con España (1-5 y 4-0), aunque, ya completados sus ocho partidos, ocupa la segunda plaza del grupo, que mantendrá definitivamente si Polonia, tercera, no supera a España el próximo día 23 en la última jornada y con lo que accedería al play-off para intentar lograr el billete.

a la espera de españa



Iñigo Juaristi ya trabaja a la hora de confeccionar la lista de futbolistas que citará para el viaje a Praga, una expedición que estará formada en su mayoría por jugadoras del Athletic, Real Sociedad y Eibar, los tres clubes vascos que compiten en la Liga Iberdrola, aunque el seleccionar deberá esperar a la convocatoria que ofrezca su colega en el combinado español, Jorge Vilda de cara a los partidos que España debe jugar ante Azerbayán y Polonia en esta ventana de febrero y en los que debe blindar el primer puesto de su grupo. Vilda ya citó en los dos últimos encuentros ante Moldavia y Polonia a las jugadoras del Athletic Ainhoa Vicente y Lucía García; a Nahikari García, de la Real Sociedad; y a Irene Paredes, del PSG. Precisamente, la FVF ya ha contactado con la central del equipo parisino y con Damaris Egurrola, ex del Athletic y que milita en el Olympique de Lyon, para sondear la opción de que ambas se alisten con la selección euskaldun, que comenzó su andadura en el siglo XXI con un doble enfrentamiento con Argentina, para medirse después a Chile, Irlanda en dos ocasiones, Catalunya en otras dos, Estonia y República Checa.