El fútbol a través de una pantalla

Como las aficiones no pueden entrar a los campos, varios clubes han empezado a emitir sus encuentros

LA aparición de las redes sociales ha permitido que los equipos de fútbol modestos posean más vías de comunicación con sus aficionados. Cada vez son más las escuadras vizcainas que realizan el seguimiento de sus encuentros, sobre todo a través de Twitter, dando a conocer al instante alineaciones, ocasiones más relevantes, tarjetas, sustituciones o, como no, los goles. La llegada del covid-19, y la consecuente obligación de tener que celebrar los duelos a puerta cerrada, ha llevado a varios clubes que militan en categorías altas y tienen la fortuna de haber arrancado sus competiciones a dar un paso más para que sus aficiones puedan ver los partidos en directo. Y es que, con pocos medios pero mucha dedicación, han comenzado a emitirlos a través de plataformas como YouTube o Twitch.

Una de esas entidades es el Leioa, con experiencia en la materia dado que antes ofrecía los duelos de su primer equipo en Segunda B. Ahora, todos los clubes de Bizkaia que juegan en dicha categoría tienen acuerdos con la web de pago Footters.com para la emisión de sus choques. Además, Euskal Telebista da uno cada jornada. Por ello, ya no televisa al primer equipo, pero ha empezado a ofrecer en su canal de YouTube los partidos de casa de su juvenil de División de Honor. "Teníamos el tema aparcado y lo hemos recuperado. Lo hacemos de manera sencilla, con videocámaras normales que teníamos en el club para el tema de scouting, un portátil potente y un canal de YouTube", explica el responsable de prensa, Gaizka Lahuerta. "La calidad no llega a la de las retransmisiones a las que estamos acostumbrados, pero la gente lo agradece. Los dos últimos partidos han tenido unas 2.000 visualizaciones. No alcanza las cifras de cuando dábamos los de Segunda B, ya que contra equipos como el Mirandés tenían mucha audiencia, pero hay una buena respuesta", subraya Lahuerta, que desvela el interés de otros clubes por empezar a emitir sus partidos. "Algunos ya nos han preguntado cómo lo hacemos para poder hacerlo ellos", añade.

En Tercera División el pionero fue el Balmaseda, que se estrenó en la cuarta jornada, a primeros de noviembre. "El primer partido en casa pudo entrar público, pero luego ya no. Al socio le tienes que dar algo, la gente colabora y paga su carnet. Qué menos que intentar llevarles los partidos a casa. En la directiva hay gente con experiencia por el tema del vía crucis de Semana Santa y decidimos probar", explica el director deportivo, Eder Pérez. "En directo los suelen ver entre 200 o 300 espectadores, pero hay partidos que han pasado ya las 3.000 visualizaciones", añade. La mayoría de los clubes ofrecen las imágenes con sonido ambiente, pero los encartados también incluyen comentaristas. "Pensamos que, ya de hacerlo, habría que narrar. Yo he estudiado Derecho, pero he colaborado con alguna radio y me animaron. Al principio iba nervioso, ahora ya sale solo", apunta Pérez, al que le suele acompañar Aitor Guadilla, míster del juvenil. De la grabación se encarga una empresa contratada por el club, lo que supone un gasto adicional. "Para pagarlo, buscamos patrocinadores y metemos su publicidad durante el partido", señala el director deportivo del Balmaseda, que recuerda que la medida se llevó a cabo "pensando que serían un par de partidos y luego nos dejarían meter a gente, pero parece que va para largo".

El Gernika es otro de los equipos de Tercera que lleva el fútbol a los dispositivos de sus seguidores. En su caso, lo hace gracias a Twitch, donde además tienen la oportunidad de interactuar con los espectadores en el chat. "Es una plataforma muy fácil para hacer directos y por eso la elegimos, ya que los medios que tenemos no son muchos. La calidad de la imagen no es la de ETB, pero al menos se puede ver y la gente está contenta. Por ejemplo, hay jóvenes que ponen el partido a sus abuelos y lo agradecen", explica el encargado de las redes sociales, Ramón Santos, que suele contar con la ayuda de Aitor Etxebarria para grabar los partidos. Para ello, utilizan un trípode, un móvil y una pieza que permite acoplar ambos aparatos. "En directo, lo máximo han sido unos 220 espectadores, depende del resultado la gente se conecta o se va. Luego el partido queda colgado unos días y se puede ver. El primero que hicimos llegó a mil visualizaciones y nos sorprendió mucho", subraya Santos, que se va animando a contar lo que sucede sobre el verde mientras graba.