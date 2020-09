Ander Iturraspe cuelga las botas a los 31 años

Ander Iturraspe (Abadiño, 8 de marzo de 1989) medita colgar las botas. La decisión la tiene muy madurada y, salvo giro radical de última hora, el exjugador del Athletic abandonará la práctica profesional a los 31 años de edad.



Iturraspe, un futbolista peculiar por sus características, quiere pasar página. Su último partido lo disputó el pasado 25 de junio en el Benito Villamarín. Lo hizo ante el Betis (1-0) en las filas del Espanyol, equipo en el que recaló después de cerrar su extensa etapa en el conjunto rojiblanco en junio de 2019. Ha pasado poco más de un año de su salida de Lezama e Iturraspe, que ha completado 320 encuentros oficiales como león, no siente la motivación suficiente para continuar en la élite, después de sufrir un año muy complicado en el conjunto periquito. La lesión de hombro que padeció a principio de curso, sus continuas suplencias, el corto recorrido en Europa, el descenso a Segunda División del Espanyol€ Los acontecimientos en Cornellà no han acompañado al de Matiena, que ha preferido no atender ofertas para seguir jugando fuera del Estado español.





Iturraspe, en su debut con el Athletic. Foto:EFE

Iturraspe se aparta a una edad en la que excompañeros viven o han vivido una segunda juventud, pero el centrocampista cree que su camino al más alto nivel ha llegado a su fin doce años después de que debutara con el Athletic, un 14 de septiembre de 2008 en La Rosaleda de la mano de Joaquín Caparrós. Aquel duelo ante el Málaga, en una tarde sumamente calurosa y en la que también se estrenó un Mikel Balenziaga que continúa como rojiblanco, fue el inicio de un viaje que, a expensas de un cambio de opinión inesperado, no tiene más trayecto, pese a que el de Matiena ha recibido diferentes llamadas de clubes para continuar con su carrera. El exleón, que ni siquiera se ha entrenado durante el verano con un equipo en busca de mantener un idóneo estado de forma, ha sido tentado para jugar en Arabia Saudí, un par de conjuntos griegos se habían interesado por su situación, el Sabadell, equipo recién ascendido a LaLiga SmartBank, le había sondeado; e incluso se rumoreó la posibilidad de acompañar a Mikel San José, con el que compartió vestuario en el Athletic durante una década, al Birmingham City de Aitor Karanka. Sin embargo, en la balanza parece pesar más su decisión de colgar las botas.

El de Matiena ha visto cómo su carrera ha ido de más a menos. Vivió su pico más alto en el Athletic durante las dos temporadas con Marcelo Bielsa (2011-13) en el banquillo e incluso en las dos primeras de la segunda etapa de Ernesto Valverde (2013-15), un bienio este último en el que conoció, además, su dos internacionalidades con la selección española absoluta. Fue hace cinco años cuando comenzó su retroceso, aunque gozó de ciclos participativos en el tramo final de la era Valverde y en la campaña en la que Kuko Ziganda ejerció como técnico. La llegada de Eduardo Berizzo le marcó un antes y un después, acentuado por lesiones musculares. El relevo de Berizzo por Gaizka Garitano tampoco revitalizó a Iturraspe, al que la actual dirección deportiva del Athletic le comunicó la pasada primavera su intención de no renovarle su contrato, lo que le obligó a salir de casa por primera vez para enrolarse en un Espanyol en el que tampoco le acompañó la fortuna.

sus datos

Temporada 2011-12. Fue la más productiva en el Athletic de Ander Iturraspe, jugó 58 partidos, entre ellos la final de la Europa League frente al Atlético de Madrid, aunque se perdió la final de Copa ante el Barça por culpa de una indisposición estomacal.

Fin de su ciclo en el Athletic. El de Matiena disputó el último de sus 320 encuentros oficiales como rojiblanco el 3 de abril de 2019 ante el Levante en San Mamés, donde jugó los 12 minutos finales. Esa última campaña solo participó en cinco partidos.

Un curso en el Espanyol. La pasada temporada ejerció en el conjunto periquito, con un saldo de 18 partidos.