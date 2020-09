Thiago y Bale: más talento en la Premier League

Gareth Bale llegó l viernes a Londres para formalizar su incorporación al Tottenham Hotspur en calidad de cedido, pero lo hizo lesionado, con lo cual tardará al menos un mes en debutar en la Premier League a las órdenes de Jose Mourinho. La formalización del contrato de cesión no transcendió ayer, lo cual puede hacer presagiar dificultades en el acuerdo final. El actual campeón de la liga inglesa, el Liverpool, también presentó talento, en este caso contrastado en la pasada temporada. Thiago Alcántara firmó un contrato largo con el club de Anfield, que ha pagado 30 millones al Bayern de Múnich.

The moment you've all been waiting for€#ThiagoFriday ?? pic.twitter.com/s2tOCvnHta