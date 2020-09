La RFEF "insta" a La Liga "a fijar" los horarios de los partidos "en sábado y domingo"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) instó a LaLiga "a fijar los partidos de la primera jornada" y las siguientes "en sábado y domingo, tal y como ha sido avalado por los jueces y tribunales", según anunció en un comunicado, después de que el Granada-Athletic y el Alavés-Betis hayan sido establecidos el lunes 11 y el viernes 14 de septiembre, respectivamente.

"En el supuesto en que no lo haga, deberá actuar, de nuevo, la Jueza de Competición, que recordemos, ya decidió sobre este mismo asunto la temporada 19-20", aseguró la RFEF.

Después de "recordar que en un Estado de Derecho todos estamos obligados a cumplir las leyes y las resoluciones judiciales", la RFEF asegura que LaLiga "conoce perfectamente la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 27 de mayo, que dio la razón a la RFEF frente al conflicto que le había planteado la Liga en la disputa de partidos de Primera y Segunda División fuera de la jornada reglamentariamente establecida".

"La LNFP (LaLiga o Liga Nacional de Fútbol Profesional) conoce hasta tal punto la plena vigencia de la sentencia mencionada y de la obligatoriedad de ejecutarla en los términos dictados por el Juez, que solicitó medidas cautelarísimas para su no ejecución", añadió.

La RFEF, continúa la nota, "recuerda que estas medidas fueron rechazadas mediante Auto del 26 de agosto". "La Liga conoce perfectamente cuál es la situación y que no existe ninguna resolución judicial que en estos momentos justifique su postura", abundó la Federación Española de Fútbol.

"La RFEF, como ha hecho de manera reiterada y constante, recuerda a la LNFP que resulta imprescindible que se siente con la RFEF para dialogar y avanzar en el marco del Convenio de Coordinación, y deje, de una vez por todas, de adoptar medidas unilaterales que pretenden desarrollar una política de hechos consumados vulnerando de una manera flagrante las sentencias de la Justicia", remarcó. EFE

