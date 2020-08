Un impulso de Champions para Bilbao y Donostia

Bilbao y Donostia albergan desde mañana la competición más prestigiosa dentro del fútbol femenino: la Women's Champions League. San Mamés y el Reale Arena aguardan este fin de semana los cuartos de final con los cruces de los ocho equipos más importantes del viejo continente: Atlético-Barcelona, Lyon-Bayern, Glasgow-Wolfsburgo y Arsenal-PSG.

La jugadora del Athletic, Marta Unzué, analiza la importancia de este evento internacional. "Que se juegue la Champions en Euskadi es muy bueno, quiere decir que hay una buena apuesta por el fútbol femenino, como se viene viendo desde hace tiempo. También es importante para nuestro fútbol, es un paso más que una competición tan importante como la Champions se juegue aquí", asegura la rojiblanca. Bilbao abre la competición con el cruce estatal entre Atlético y Barcelona que ha venido trastocado por los seis positivos en el conjunto colchonero. "Esperemos que puedan estar el mayor número de jugadoras del Atlético disponibles para el partido. Se han reforzado bien de cara al torneo y a la próxima temporada, pero también tienen el hándicap de llevar unos días sin entrenar por los positivos y quizás físicamente les puede pasar factura. Pero a partido único todo puede pasar", destaca Unzué.





Marta Unzue

El encuentro entre los dos conjuntos más potentes de la Liga Iberdrola asegura a uno en semifinales. "El sorteo así lo ha querido. Ambos equipos se conocen bien, quizá el Atlético tiene algo más por descubrir con los fichajes nuevos. Y el Barça, al no cambiar de jugadoras, ya están acopladas, es un aspecto positivo para ellas", comenta la ex-azulgrana. Sobre un candidato al título final, la jugadora del Athletic no tiene dudas: "Creo que el claro favorito es el Lyon. Es el actual campeón y tiene una gran plantilla. No está en su mejor momento pero con sus jugadoras y la experiencia que tienen en esta competición, creo que están un paso por delante de resto".

Algo maravilloso

Al otro lado de la autopista A-8, también mañana a las 20.00 horas, en Donostia el choque entre el Glasgow y el Wolfsburgo abre la competición en el Reale Arena. La jugadora de la Real Sociedad, Maddi Torre, repasa los pros y los contras de que la Champions se juegue en las dos capitales vascas. "Cuando me enteré me pareció algo maravilloso. Es lo que nuestra gente necesita, ya está ilusionada por todo lo que vivimos con el título de Copa y nuestra gente está ya a punto de entrar a saco con nosotras y que venga este boom de la Champions femenina es como ponerle la guinda al pastel. Es muy positivo tanto para nuestra sociedad como para el fútbol femenino", reivindica la donostiarra.





Maddi Torres

Sin embargo la incertidumbre en la competición la ha creado el positivo de las colchoneras. "Es una faena muy grande. De poder competir bien. De tú a tú a otro grande como es el Barça, a tener que competir como puedas, porque, si no me equivoco, la normativa dice que se va a tener que jugar el partido, con los efectivos que tenga el club en ese momento; a no ser que estén todas infectadas. Podrían ser jugadoras importantes del once titular. Pero qué vas a hacer en situaciones excepcionales, las medidas deben de ser también excepcionales", prioriza la que fuera jugadora del Athletic. Sobre los caprichos del bombo entre catalanas y madrileñas la txuri-urdin ve al Barcelona como favorito: "Lo ideal hubiese sido que hubiesen peleado con otros clubes extranjeros. El sorteo puro tiene estas cosas. ¿Favorito? El Barça me gusta mucho. A día de hoy tiene un poderío, no solo talento, está acumulando poderío físico. Si antes eran buenas y, además ahora se complementan perfectamente con lo físico, es muy difíciles ganarlas. Pocas jugadoras tiene el Barcelona con una estatura menor de 1,70. Son atletas y es difícil competir contra eso. Es mi favorito. Me encantaría que ganara el Barça o el Atlético y, si no, por la presencia de Irene paredes con la que he compartido vestuario en el Athletic, me haría especial ilusión que lo hiciera el PSG. Fue allí para conseguir un título de tal calibre. Pero es lo de siempre, quieres que ganen algunos equipos en especial y al final lo hará el Lyon, como los últimos cuatro años".

Está claro que la actual situación pandémica está golpeando a todos por igual. El fútbol femenino no iba a ser menos, así lo resalta Torres. "Está afectando a todos los sectores y a nosotras, que estábamos justo en el momento de darnos un empujoncito para despegar, ahora va a costar más. El dinero público no va a entrar, el privado menos y si no hay dinero, se va a ver muy perjudicado nuestro fútbol. A partir de ahí, intentaremos que la prioridad sea que se pueda llegar a jugar. Pero ahora mismo estamos metidas en un agujero negro que nadie sabe lo que va a pasar", finaliza la jugadora de la Real.

