Bergantiños, investigado por presunta corrupción

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, prestó declaración ayer ante la Policía Nacional en A Coruña tras haberse referido, en un audio que envió a sus compañeros y que fue filtrado, al partido con el Fuenlabrada como un "paripé", motivo por el que está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en el ámbito deportivo.

El futbolista del Depor fue detenido en la calle por los agentes y trasladado a dependencias policiales en la ciudad gallega. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que se le interrogó por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

En el audio difundido por la COPE, Bergantiños pedía a sus compañeros que se presenten para jugar el partido para apurar las opciones de quedarse en LaLiga SmartBank si prospera el procedimiento contra el Fuenlabrada. "He hablado con el presidente y el abogado del club. Lo de la liga de 24 está imposible y la única alternativa de salvar al club del descenso es que siga para adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y que los desciendan", dice en su mensaje. "Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no sé cómo puede hacerse eso", señala.