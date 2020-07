Tebas se atribuye la culpa pero no piensa dimitir

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó ayer que no se ha planteado la dimisión de su cargo, se puso al frente de las responsabilidades por el caso Fuenlabrada, añadió que no se tiene que esconder por su gestión sobre los positivos por coronavirus registrados en el club madrileño y admitió que "si a alguien hubiera que cortar la cabeza" es a él.

Una semana después de que se celebrase la última jornada de la Liga SmartBank, que terminó sin que se pudiese disputar el partido Deportivo-Fuenlabrada y que ha provocado diferentes reacciones en equipos implicados por ese encuentro, Tebas habló sobre las críticas recibidas a su gestión.

"Lo que me he planteado es una reflexión sobre la conducta de algunas personas y clubes, pero no me he planteado la dimisión. La dimisión me la plantearé si veo que no estoy apoyado por la mayoría de los clubes", dijo Tebas a los medios de comunicación presentes a las puertas de LaLiga.

Sobre la gestión de los numerosos positivos que se produjeron en el equipo madrileño que impidieron la disputa de ese último partido frente al Deportivo, Tebas aseguró que actuó "cómo tenía que actuar". "Es LaLiga la que decide desde el momento en que sale un positivo los pasos sobre cómo hay que actuar de acuerdo con el protocolo. Quién decide a las doce de la noche que hay que hacer un PCR el lunes por la mañana a toda la expedición del Fuenlabrada, que ya había dado negativo, y que la expedición continuara, fui yo personalmente". El presidente de la patronal de los clubes de fútbol añadió: "No me tengo que esconder. Lo que no se puede es intentar cambiar los hechos, imputar... Si a alguno le tienen que cortar la cabeza será a mí, nunca al Fuenlabrada. Yo creo que actué como tenía que actuar".

Mientras tanto, el Fuenlabrada aclaró ayer que hay dos positivos menos en su expedición tras el último control realizado este domingo por el área sanitaria de A Coruña y que la cifra se sitúa en 18 en vez de los 20 contabilizados tras los test del domingo.

Jonathan Praena, su presidente, reitero en declaraciones al programa El Transistor de Onda Cero que su club "no hizo absolutamente nada mal". "Los encargados de comunicar son los laboratorios, y comunicaron a los organismos pertinentes". "No hubo ese famoso contacto estrecho", insistió Praena, además de añadir que el Fuenlabrada no renuncia aún a poder jugar los play-offs de ascenso.

El rayo pide repetir jornada



Por otro lado, el Rayo Vallecano anunció ayer que ha solicitado al Comité de Competición de la RFEF la suspensión de la jornada 42 de la Liga SmartBank al estar, a su juicio, "adulterada" por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada y pide que, si no se puede disputar ese partido, se celebre una eliminatoria previa contra el Elche por la sexta plaza de la clasificación. El equipo madrileño entiende que si no se juega el Depor-Fuenlabrada "no debe ser el Elche el equipo al que de forma directa se le adjudicase dicha plaza.