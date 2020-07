Sarriena tiene la llave

El Portugalete afrontará a un partido, el sábado a las 19.30 horas en Sarriena, su ansiada posibilidad de ascenso a Segunda División B. Enfrente estará el Sestao River para impedirlo. Dos jarrilleros, de 27 años, el delantero Adrián Güemes y el defensa Ander Artabe, ambos con pasado verdinegro, analizan un encuentro a "vida o muerte". "Los dos equipos llegamos muy bien. No es un partido de temporada regular o de play-off normal. Es un partido de 90 minutos. Podemos entrenar bien, y yo veo al equipo perfecto, pero ese hándicap de no haber competido seguro que se nota", comenta Güemes que militó en dos fases diferentes con los de Las Llanas. "En el River se portaron muy bien conmigo", añade orgulloso.

En Las Llanas empataron a dos y en La Florida el Portu goleó 4-1 al Sestao, con un hat-trick de Güemes en un derbi en el que los verdinegros acabaron con ocho sobre el verde. "No va a ser un partido loco. Ambos sabemos lo que nos jugamos y el que primero se adelante tiene mucho hecho. Será un encuentro cerradito, en el que cada uno intentará aprovechar sus ocasiones y el que lo consiga se llevará el gato al agua", analiza el de Ezkerraldea. Los portugalujos parten con la ventaja del primer clasificado y les sirve el empate. "Por supuesto que es una ventaja importante. Pero si sales a empatar el partido, pierdes. Saldremos a ganar, pero teniendo en cuenta que no tenemos que regalar nada atrás", prioriza Adrián. La fortaleza del grupo vasco es indudable y que tanto Portu como Sestao se pueda quedar fuera del ascenso no parece nada justo. "En este grupo hay equipos muy, muy, fuertes y estoy seguro que hubiese ascendido más de uno en caso de un play-off normal. A otros grupos les habrá beneficiado ya que tienen la posibilidad de ascender uno fijo", finaliza Güemes con amplia experiencia en clubes vizcainos y que ya ascendió con el Portu hace cinco años.

El lateral zurdo portugalujo Ander Artabe, que coincidió con Eneko Rubio en su época sestaotarra, también ve con dificultad esta final del play-off" expres. "Será de tú a tú. Ya que los cuatro que nos hemos clasificado somos equipazos y va a ser difícil poder ganar para conseguir ese billete a Segunda B. Ojalá sea un partido como en liga, pero creo que va a ser un poco diferente, porque nos jugamos el todo o nada en un partido. Vamos a salir a ganar pero será un encuentro competidísimo al tener tan cerca el ascenso", argumenta el de Sopela.

No hay lugar para la derrota en la mente de los de La Florida. "No subir sería una decepción. Solo pensamos estar en Segunda B. Puede pasar, pero nuestro objetivo es ese y todo ello pasa por este partido. Es algo injusto que solo suba uno. Incluso varios entrenadores del grupo ya han comentado que hay mucho nivel y por lo menos yo también lo he percibido así desde dentro. Da pena que pueda que solo haya uno de los dos en Segunda B, cuando cualquiera de los cuatro tenemos potencial suficiente para ascender", arguye Artabe. La igualdad es máxima y el temor al rival no se encuentra en el diccionario de Ander. "Ves los nombres de cada jugador de la plantilla del Sestao y tienen mucha calidad. No tememos pero respetamos mucho a su plantilla. Sestao y Portu somos los que más gente movemos y notaremos que no esté el público en la final. Es una pena porque ellos han estado ahí todo el año y se merecen vernos y estar en Segunda B", finaliza.