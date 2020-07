Numancia y deportivo quieren una liga de 24

Bilbao – Richard Barral, asesor deportivo del Deportivo de La Coruña, y Moisés Israel, presidente del Numancia, abogan por una liga de 24 para paliar el "esperpento" provocado por la suspensión del partido entre el club gallego y el Fuenlabrada, con doce positivos por covid-19, en una jornada decisiva y de horarios unificados. Ambos clubes, descendidos a Segunda B, aseguran que van a tomar medidas legales.

"Únicamente vamos a aceptar la repetición de toda la jornada y, si eso nos posible, porque algún club se sienta agraviado, que se decrete la permanencia", deslizó ayer Barral en rueda de prensa. "Lo que va a pedir el Deportivo es la repetición de la jornada, porque se han vulnerado todos los principios de equidad, de competitividad, de limpieza y de fair play", decretó el asesor del bloque gallego, quien analizó que "tenemos que ir a una situación de equidad, que nadie sea perjudicado, y sería que el Deportivo y el Numancia permanezcan y por arriba, un play-off de más equipos con Elche, Fuenlabrada y Rayo –tres clubes implicados en la pelea por la promoción–. Pero esto no puede quedar así. No hay razón ni legal, ni moral ni ética para que se haya tomado esta decisión". Barral, además, confesó que el club no está pensando en Segunda B, ya que cree que les "van a dar la razón" y van a ser "equipo de Segunda". "Si no, pienso que sería uno de los acontecimientos más graves en la historia de LaLiga, que considero que es la mejor o de las dos o tres mejores del mundo y no se puede permitir este error", expuso Barral, que contó que en LaLiga eran "partidarios de la suspensión de la jornada", pero después llegaron al acuerdo con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se disputaran todos los encuentros excepto el del combinado dirigido por Fernando Vázquez. "En ese momento, antes de que empiecen los partidos, nosotros hacemos un comunicado de protesta para que no nos achacaran después que íbamos de ventajistas. Entiendo que hay equipos que ahora se puedan sentir perjudicados si se repite la jornada y la solución es muy fácil para que no perjudique a nadie", insistió en alusión a la permanencia de su equipo.

La plantilla deportivista también publicó ayer mismo una nota de prensa en la misma línea: "Entendemos que la solución pasaba por posponer la jornada, como ya se hiciera el año pasado por la desgraciada muerte de un compañero (José Antonio Reyes), y no por la solución chapucera y precipitada que se acabó adoptando. Todo lo sucedido no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones".

El Numancia también presentó ayer un escrito de alegaciones y su recurso correspondiente a LaLiga y RFEF, al igual que otros clubes inmersos en el meollo. "Nos podrán llamar ventajistas porque desgraciadamente no sumamos los puntos para salvarnos, pero la realidad es que el Numancia envió un escrito de alegaciones, con carácter previo al inicio del partido, independientemente del resultado, dirigido a Javier Tebas y Víctor Martín, poniendo conocimiento de que se estaba produciendo una adulteración de la competición", reveló Israel en rueda de prensa y declaró que la solución al entuerto es "una liga de 24".

Lendoiro contra Tebas El expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, cargó contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, en declaraciones a Deportes Cuatro. "Cada vez se me parece más al Vinicius de los despachos. Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero, pero cuando llega al momento de disparar a gol o entregárselo al compañero, elige mal". Visiblemente enfadado, agregó lo siguiente: "Somos el hazmerreír de todo el mundo deportivo".

Javier Tebas, por su parte, confirmó ayer al mismo programa que "la última jornada de Segunda no se va a repetir". "El Fuenlabrada viajó porque en los PCR que se hizo a toda la expedición no había positivos y estaban en perfecto estado para poder jugar", declaró el mandatario, quien, respecto a los protocolos y un posible incumplimiento grave del club madrileño, desbrozó que "desde hace tres o cuatro semanas ya veníamos advirtiendo que estábamos en el alambre y la situación nos podía llevar a algún problema en algún partido".

Para enredar aún más la ecuación, Rayo Vallecano y Elche –jugó su partido el pasado viernes contra el Fuenlabrada– denunciaron coacciones para disputar sus respectivos encuentros de la última jornada de Segunda.

irresponsabilidad y negligencia Tanto Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, como la Xunta estudiarán lo sucedido y desde el consistorio se están valorando medidas legales por la "actitud irresponsable" del Fuenlabrada, que aterrizó en Galicia sin saber el resultado de las últimas pruebas. "De confirmarse ese conocimiento previo de casos de covid-19, constituye un peligro y riesgo para la salud pública", afirmó Rey. El Fuenlabrada emitió un comunicado para responder a la primera edil explicando que "ningún componente de la expedición cumplía los requisitos para ser aislado", por lo que "no ha habido ni negligencia ni irresponsabilidad".

