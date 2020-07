Quique Setién, de momento sigue

bilbao – Quique Setién seguirá al mando del Barça al menos hasta el domingo, cuando el equipo azulgrana despida el campeonato liguero en Mendizorrotza en un intranscendente encuentro frente al Alavés. Otra cosa es lo que ocurra después. Eso se desprende tras la reunión que mantuvo ayer el técnico cántabro con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, que le convocó para conocer su estado anímico tras la derrota ante Osasuna y la demoledora crítica que concluido el partido hizo Leo Messi, el gran referente del equipo catalán, para abrir un periodo de reflexión.

Tras el trámite frente al Alavés, el Barça dispondrá de una semana de vacaciones y regresará a los entrenamientos el lunes 27 para preparar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles, el 8 de agosto.

Aunque desde el club no ha transcendido decisión alguna, en el entorno barcelonista crecen las dudas sobre si será Setién quien retome los entrenamientos del Barça ante el reto de la Champions, el salvavidas para arreglar una temporada muy mala, o será otro el técnico que esté al frente. El único candidato que hay sobre la mesa en el caso de una destitución de Setién es Francisco Javier García Pimienta, técnico del filial que en la actualidad está preparando el ascenso a Segunda A.

La reunión de ayer se produce una semana después de que Setién fuera ratificado en su cargo y dos desde que Bartomeu, el secretario técnico Eric Abidal y el director general Oscar Grau se reunieran en el domicilio de Setién.

La versión del presidente, entonces, fue que la reunión se produjo para planificar la próxima campaña. Sin embargo, las rotundas manifestaciones de Messi tras perder ante Osasuna al tiempo que el Real Madrid se alzaba con el título liguero, han cambiado totalmente el panorama. "Ya dije que si seguíamos así no alcanzaba para la Champions y no nos ha dado ni para la LaLiga. Vamos a tener que cambiar mucho si queremos hacer algo y hacer mucha autocrítica empezando por nosotros mismos. Hemos perdido por nuestros errores y no por los aciertos del Madrid como dicen muchos", señaló Messi, quien además dejó entrever su escasa consideración hacia el actual entrenador. "De enero hasta acá (cuando destituyeron a Valverde y llego Setién) todo fue muy malo", dijo.

El próximo martes podría producirse una reunión de la junta directiva para tratar sobre la idoneidad de mantener a un técnico desautorizado por Messi y con escasos apoyos en un vestuario con demasiadas vedetes con el libreto caducado.