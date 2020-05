Los cedidos siguen más allá de junio

Se trataba de actualizar la documentación. Y las conversaciones, como era previsible, resultaron sencillas. El deseo era común entre todas las partes, por lo que los futbolistas cedidos por el Athletic permanecerán en sus respectivos destinos más allá del 30 de junio, cuando expiraban sus contratos originarios, con el objetivo de culminar las diferentes competiciones, que retomarán el pulso desde junio y que finalizarán previsiblemente a finales de julio o inicios de agosto a más tardar. Iñigo Vicente, cedido en el Mirandés; Peru Nolaskoain, en el Deportivo; Andoni López, en el Elche; y Cristian Ganea, en el Viitorul Constanta rumano; han vuelto a ejercer con sus actuales equipos desde días atrás, con la seguridad que les aporta un acuerdo que retrasa de momento su vuelta a Lezama. No es el caso de Hodei Oleaga, que sí se entrena con el colectivo de Gaizka Garitano una vez que el UD Melilla, del grupo I de Segunda División B y en el que estaba cedido, ha finalizado la liga de forma prematura a causa de la pandemia del coronavirus. La normativa, sin embargo, no deja competir al guardameta rojiblanco con los leones en lo que resta de liga.

Iñigo Vicente, Nolaskoain y Andoni López tienen fijados sus retos en LaLiga SmartBank, donde las prioridades de sus conjuntos son varias. El Mirandés de Iñigo Vicente, que ha participado a las órdenes de Andoni Iraola en 23 partidos de liga con un recorrido de 1.128 minutos y un saldo de tres tantos, ocupa a falta de once jornadas para la conclusión la séptima posición de la tabla con cuatro puntos menos que el sexto clasificado y que marca la zona de play-off de ascenso, el Elche de Andoni López, dispuesto a luchar por su regreso a la máxima categoría. El lateral izquierdo, con todo, no ha tenido la continuidad deseada en el equipo de Pacheta y se ha tenido que conformar con la comparecencia en once partidos con un total de 648 minutos.

Nolaskoain goza de más presencia en el Deportivo, inmerso en la lucha por la permanencia y que ha escalonado posiciones después de haber ganado siete de sus once últimos partidos. El guipuzcoano, que ha ejercido tanto de central como de pivote en la medular, ha consumado 2.001 minutos en 24 encuentros y en los que ha firmado un gol de cabeza, al mismo tiempo que se ha convertido en un fijo para cada uno de los tres entrenadores que han pasado en lo que va de curso por el banquillo deportivista. Ganea, que la pasada campaña ya jugó como cedido en el Numancia, fue el último en salir de Lezama, ya que lo hizo en el pasado enero para retornar a su equipo de origen, en el que conocía la importancia que iba a tener, sensaciones cumplidas con creces, ya que ha tomado parte en seis compromisos en una posición más adelantada de la habitual. Ha completado 535 minutos y ha anotado un gol de bella ejecución. Cuatro futbolistas que desean en apenas mes y medio de competición acentuar sus prestaciones de cara a su regreso al Athletic, que debe tomar una decisión sobre los mismos en la próxima pretemporada.



LA ESPERA DE LOS CACHORROS

Sin entrenar. La actividad en Lezama se reduce a día de hoy al primer equipo, ya que tanto el Bilbao Athletic como el Basconia continúan a la espera de conocer la fecha de regreso a los entrenamientos si finalmente estos se producen. Un hecho que depende de las decisiones que se tomen en fechas próximas sobre la disputa o no de los llamados play-off exprés que desea activar la Federación Española de Fútbol tanto en Segunda División B como en Tercera División y en los que tomarían parte los dos filiales rojiblancos, al mismo tiempo que marcarían también el futuro a corto plazo de algunos cachorros cuyos contratos expiran el 30 de junio, como son los casos de Antonio Salado y Jon Rojo, entre otros. Los que sí se dejan ver por Lezama son los lesionados Ander Tascón, Iñigo Baqué y Ewan Urain para tratar sus respectivas dolencias.