Klopp: "Nuestra actuación debe ser excepcional"

"El ambiente va a ser un punto a favor, eso es cien por cien seguro. Pero con eso, nuestra actuación tiene que ser excepcional. No muchos de sus jugadores han jugado en un estadio como Anfield, quizás solo Morata y Diego Costa", señaló ayer Jürgen Klopp, el entrenador alemán del Liverpool, que invocó el espíritu de Anfield para remontar el 1-0 del partido de ida en el Wanda Metropolitano, confirmar el papel de favorito y pasar a cuartos de final de la Champions. Porque, de momento, los partidos en Inglaterra se juega con público. Simeone, que ayer fue cuestionado por la posibilidad de que se juegue a puerta cerrada, calificó como "injusto", ya que ya se jugó en el Metropolitano con público.

Lo que sí espera el técnico argentino es que su equipo al menos compita, recordando los octavos del año pasado, cuando la Juventus eliminó al Atlético tras remontar el 2-0 de la ida. "En Turín no pudimos jugar y no pudimos competir, la intención de mañana es poder competir, lo que nos dejará más cerca de poder seguir en esta competición", aseguró.

"En el partido habrá tiempo para sufrir, también habrá algún contraataque importante. Contar cómo vamos a jugar nosotros después de 8 años... creo que está bastante claro cómo podemos jugar, luego habrá que ver nuestra capacidad para sostenerlo", recordó el técnico.

Simeone, por primera vez en toda la temporada, tiene a todos sus hombres en condiciones para armar un once a su medida. Estaba pendiente de Álvaro Morata, duda por un golpe en el muslo, pero anoche se ejercitó en Anfield con el resto de los jugadores con aparente normalidad. Hay algunas incógnitas, sobre todo en ataque: Morata o Diego Costa, que aún no ha sido titular desde su vuelta a la competición.

El ambiente de Anfield y el You'll Never Walk Alone tratarán de intimidar al Atlético como ya asustaron al Barça el pasado año. Los de Klopp acumulan 56 encuentros consecutivos invictos en su campo, desde que cayeron ante el West Bromwich hace más de dos años en la FA Cup. Klopp confirmó que Jordan Henderson, capitán del equipo, estará disponible, mientras que Alisson Becker, no podrá participar y su puesto lo ocupará el sevillano Adrián.

LA PREVIA

Liverpool: Adrián; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Milner, Henderson o Wijnaldum; Salah, Mané y Firmino.

Atlético de Madrid:Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente o Correa, Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix y Morata o Diego Costa.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio/Hora/tv: Anfield, 21.00 h, Movistar Liga de Campeones (50).