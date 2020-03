Revuelo en Granada con Yuri Berchiche

Bilbao – Parece que en Granada no han terminado de digerir la eliminación en las semifinales de la Copa. De nuevo, el Athletic se cruzó en el camino del conjunto andaluz, que no pudo llegar por primera vez en su historia a la final. Según publicó ayer el periódico El Ideal de Granada, el club nazarí podría denunciar las declaraciones efectuadas por Yuri Berchiche tras el partido de vuelta en Los Cármenes, cuando el lateral, uno de los tres rojiblancos apercibidos para el 18 de abril en La Cartuja junto con Iñigo Martínez e Iñaki Williams, desveló el diálogo que mantuvo al respecto, antes del inicio del encuentro, con el colegiado Carlos del Cerro Grande.

"He tenido una conversación con el árbitro antes de salir al campo y ha tenido todo en cuenta. La tarjeta de Iñaki, la de Iñigo y la mía. Nos ha dicho que no nos preocupemos, que le ayudemos nosotros también y que lo iba a tener en cuenta. Así ha sido y todos contentos, porque llegamos libres de una posible sanción a la final", manifestó el de Zarautz, quien agregó sobre la posibilidad de haber visto la cartulina amarilla por pérdida de tiempo que "yo sabía que no me iba a sacar ninguna tarjeta amarilla por alguna pérdida y tampoco lo he hecho. En ese sentido, hemos estado bien".