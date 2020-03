Cuatro partidos sin público

madrid-lausana – El Ministerio de Sanidad recomendó ayer que los eventos deportivos en los que se espere una gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el norte de Italia, entre ellos el partido de Liga de campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo, el próximo día 10, y el de Liga Europa entre Getafe e Inter de Milán, el próximo 19, se disputen a puerta cerrada. La medida afecta también ese mismo día a los de baloncesto de la Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, y de Euroliga entre el Valencia con el Olimpia de Milán el próximo viernes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció esta decisión tomada conjuntamente con las comunidades implicadas y el Consejo Superior de Deportes. Además, como segunda medida adicional, Sanidad ha sugerido que se cancelen todos los congresos, seminarios y encuentros en los que participen profesionales sanitarios, porque se necesita "que estén en perfectas condiciones y lo máximo disponibles posible en los próximos días". Estas dos medidas adicionales "son un paso más" para evitar su propagación.

La referida a los eventos deportivos es "una medida congruente con lo que han dictado las autoridades competentes" italianas, que han determinado que los eventos deportivos que tengan lugar en las cuatro regiones declaradas de riesgo (Lombardía, Piamonte, Emilia Romaña y Véneto) se celebren a puerta cerrada. "No se entendería que en el norte de Italia se celebren a puerta cerrada y aquí no", justificó el ministro.

Aquellas competiciones profesionales que no estén implicadas en procesos de clasificación o ranking internacionales y que "tengan un impacto reducido en cuanto a número de aficionados se pueden celebrar"; es decir, todos aquellos en los que se pueda identificar y hacer un seguimiento activo de esas personas.

Por el contrario, para aquellos eventos que tengan alguna relación con las zonas de riesgo (además de las cuatro regiones italianas, China, Singapur, Corea del Sur, Irán y Japón), el consejo del Ministerio es suspenderlas, en la línea de su recomendación de no viajar a estas áreas "a menos que sea imprescindible".

Los JJ.OO. de Tokio no peligran Mientras tanto siguen suspediéndose pruebas deportivas por todo el mundo. Marruecos ha decidido aplazar sin fecha la Vuelta ciclista a este país magrebí y el Gran Prix de judo.

Sin embargo, y de momento, el gran evento deportivo del año, como son los Juego Olímpicos de Tokio siguen programados en las fechas previstas. Así lo aseguró ayer Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI). "Me gustaría daros una buena historia, pero no hay motivos para que los Juegos no comiencen el 24 de julio, como está previsto", dijo a la prensa en la sede del COI en Lausana (Suiza).

"Todos los consejos que recibimos de la ONU y la OMS son de tranquilidad. Ni siquiera de considerar una pandemia", añadió Adams.

Los rumores sobre un posible aplazamiento de los Juegos de Tokio se dispararon ayer después de que la ministra japonesa responsable de los mismos, Seiko Hashimoto, subrayase que el contrato de organización habla del año 2020, sin concretar fechas, con la posibilidad de postergarlos al invierno.

Ceferin y la fecha límite. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró ayer que se mantienen las perspectivas de que la propagación del coronavirus no afecte a la celebración de la Eurocopa 2020, que se inaugurará en junio con San Mamés como una de sus sedes. "Vamos a tratar de ser optimistas", dijo Ceferin en el Congreso de la UEFA celebrado en Ámsterdam, en la cual un buen porcentaje de preguntas fueron sobre la enfermedad. A una pregunta sobre si la UEFA tiene una fecha límite para decidir sobre medidas extremas respecto al coronavirus, entre ellas la posible cancelación del evento, el dirigente esloveno respondió con un rotundo "no".

