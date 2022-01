Las etapas vascas del Tour se destapan en Gasteiz

De Bilbao a París pasando por Gasteiz. Esos son los puntos de apoyo del Tour de Francia de 2023, cuya Grand Départ acogerá la capital vizcaina el 1 de julio con una etapa que se recorrerá íntegramente en suelo vizcaino y que tendrá como salida y meta Bilbao. Las otras dos jornadas del Tour por Euskadi trazarán por Araba y Gipuzkoa, pero el recorrido no se conocerá hasta el próximo miércoles, día 26, cuando el Tour anuncie el trazado de las tres etapas vascas desde el Palacio Europa de Gasteiz.

Christian Prudhomme, director de la carrera francesa, desvelará el secreto mejor guardado después de que se anunciara en el Museo Guggenheim que Bilbao sería el punto de ignición de la Grande Boucle. La Grand Départ y las dos jornadas íntegras por Euskadi se completarán con una etapa que coserá Hegoalde con Iparralde. El Tour como vehículo para tachar la muga y alzar el puente que unirá Bilbao y París en julio de 2023.

Conviene recordar que atraer a la Grande Boucle es un hito porque es el Tour el que elige y no al revés. "Al final, son ellos los que eligen. No solo es suficiente con abonar el caché correspondiente a la organización. No se trata solo de una cuestión de dinero. El Tour busca paisajes para la emisión y la pasión por el ciclismo. Quieren que su carrera despierte interés allá por donde pasa. Eso es imprescindible para ellos. Es innegociable. Quieren que la afición se vuelque con el Tour, pero es que además de eso pueden elegir porque hay cola para ser parte de la carrera", explicaron a este periódico fuentes conocedoras del modo de negociar de la organización presidida por Prudhomme.