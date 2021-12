Van der Poel y Van Aert se reencuentran en el barro

Dendermonde, en Bélgica, se convertirá este domingo en el epicentro del ciclocross, donde se espera la colisión de dos grandes meteoritos. El chispazo inicial del big-bang de la especialidad. En la cita belga se reencontrarán Mathieu van der Poel y Wout Van Aert, los mejores ciclocrossistas del planeta. Dos luminarias rotundas, brillantes en el barro y en la carretera.

Será la primera aparición del neerlandés, una vez repuesto de su dolencia en la rodilla, que le obligó a retrasar su regreso a la competición. El nieto de Poulidor testará su estado de forma ante Van Aert, que está mostrando un impresionante rendimiento. El belga sumó las victorias en Val di Sole (sobre la nieve), Boom y Essen. Van Aert parte con mayor rodaje y con la confianza que conceden los triunfos.

"No sé si tendré las piernas para seguir a Van Aert, pero lo intentaré. Quizás me sorprenda a mí mismo. Si no lo logro, debería estar en el grupo que vaya tras él. Espontáneamente diría que quiero participar para ganar, pero la forma en la que ha comenzado Wout la temporada hará que sea más difícil de lo que esperaba", analizó Van der Poel después de observar las actuaciones del belga, imparable en su inmersión en la campaña.

"El nivel es muy alto. Y especialmente por la impresión que me ha dado Wout Van Aert en las carreras en las que ha competido. Ha sido bonito verlas, no las he visto enteras pero sí he podido ver varios momentos". Al duelo entre Van der Poel y Van Aert también se asomará Thomas Pidcock, otro de los grandes de la especialidad. El inglés venció en Rucphen tras un final de infarto ante Iserbyt, fue tercero en la prueba de Val di Sole y segundo en Namur el pasado fin domingo. Solo le superó Vanthourenhout.

CAMPEONATO DE EUSKADI

Por otra parte, este domingo se disputará el Campeonato de Euskadi de ciclocross en Aiara sobre un trazado de 2.600 metros de cuerda y que tiene un "poco de todo", según explicó Iñaki Isasi, organizador de la carrera. "La primera parte está en el campo de fútbol, con una zona revirada donde la bici se agarra mucho. También hay una subida a la parte alta del circuito que exigirá a los corredores. Los competidores encontrarán a su vez una zona de escaleras que les obligará a patear", analizó Isasi respecto al recorrido. En la prueba se espera la participación de Omar Fraile, los hermanos Ion y Gorka Izagirre, Jonathan Lastra y Peio Goikoetxea entre los ruteros. Aitor Hernández será la referencia de los especialistas. La carrera élite masculina se disputará a las 13.15 horas, mientras que la femenina se correrá a partir de las 11.15 horas.