Un día lleno de emoción, por Mikel Bizkarra

YA ha arrancado la Itzulia y Roglic ha tomado el mando de la carrera tras una gran actuación. Al resto de favoritos a la victoria les tocará atacar para desbancar al esloveno, que es un líder muy sólido. La mía no es esa pelea. Para mí ha sido muy emocionante abrir la carrera, ser el primer corredor en salir a competir en el regreso de Euskaltel-Euskadi a la carrera de casa. Para mí ha sido un honor. Se me han puesto los pelos de punta. Es algo que se me quedará en la memoria para toda la vida. Evidentemente, la crono no es muy fuerte. He tratado de hacerlo lo mejor posible, pero tengo muy claro que no era mi terreno. Eso sí, ha sido muy bonito el calor que hemos sentido por parte del público, que nos ha animado mucho durante todo el recorrido. En la salida y durante el primer tramo de la subida a Santo Domingo he notado ese apoyo de la gente, que siempre es de agradecer. Sin ningún tipo de presión, he quitado un poco la carbonilla, como solemos decir los ciclistas, para afrontar las próximas etapas de la Itzulia en las que buscaré mi oportunidad en alguna fuga. Intentaremos ser protagonistas al máximo posible tanto yo como el equipo. Tenemos muy claro que queremos que se vea el maillot naranja, que esté presente en la carrera y dar guerra desde el principio. Ese es nuestro objetivo en la Itzulia. Esperamos que las fuerzas nos acompañen para que la afición disfrute lo máximo posible con nosotros. Para nuestro equipo la carrera comienza con la etapa entre Zalla y Sestao.

Ciclista del Euskaltel-Euskadi