EL viernes pensaba que no había demasiado margen para la sorpresa en la general. Tenía la impresión de que cada uno, dando su nivel en la crono, mantendría las posiciones. Pero resulta que ha habido sorpresas y entre ellas, la más grande de todas, la derrota de Primoz Roglic. No se puede decir que haya hecho una mala crono. Tal vez no haya estado en su mejor versión, como le ha pasado en las últimas grandes, pero lo que hay que remarcar es que Tadej Pogacar ha ganado el Tour. Se ha salido. Lo puedo decir en primera persona. Yo he llegado el décimo segundo en la crono y he hecho mis mejores números de siempre. Eso puede servir como referencia de la actuación de Pogacar. Ha sido brutal. Es cierto que el recorrido le iba como anillo al dedo, con una primera parte para un corredor con una buena aerodinámica y potencia y una segunda parte que también se le adaptaba bien. Su subida, en cualquier caso, ha sido bestial. Ha completado una crono impecable y sus números han sido estratosféricos. Al final se ha comprobada que esa ventaja no ha sido suficiente para poder mantener el amarillo sobre la espalda de Roglic. Supongo que la derrota habrá sido durísima para el Jumbo y una gran sorpresa para el UAE. Por nuestra parte, hemos estado todos en un gran nivel. Mikel ha hecho una buena crono y ha conseguido un cuarto puesto muy merecido en el Tour de Francia tras perseverar y no rendirse. Ha sido muy regular durante toda la carrera. Solo nos queda París. Será un gran día. Desde luego, llegar al final de este Tour, cuando no se sabía si se iba a correr, es una celebración para todos.