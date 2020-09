Kwiatkowski gana su primera etapa en el Tour de la mano con Carapaz

El polaco Michal Kwiatkowski y el ecuatoriano Richard Carapaz se dieron un homenaje en nombre del Ineos entrando juntos en la meta de la decimoctava etapa disputada entre Méribel y La Roche Sur Foron, de 175 kilómetros, en la que Mikel Landa y Enric Mas escalaron dos puestos en la clasificación que domina el esloveno Primoz Roglic.



Kwiatkowski, un campeón del mundo, de la Milán San Remo, Strade Bianche, y Richard Carapaz, ganador del Giro 2019 y nuevo líder de la montaña, entraron abrazados después de haber protagonizado la escapada del día. En nombre del exdirector Nicolas Portal, fallecido el 3 de marzo, y para olvidar la pena de la retirada de Bernal, ambos corredores pusieron la sonrisa en la formación británica, en horas bajas.



El festival del Ineos fue emotivo. Decidieron no disputar y celebrar unidos el doble éxito. Por detrás peleaban los hombres de la general.



A 1.53 pasó la meta un grupo encabezado por Wout Van Aert, donde estaban Roglic, Pogacar, "Supermán" López, Mikel Landa y Enric Mas. Los dos últimos felices, pues ambos estaban ganando dos puestos en la general por el hundimiento de Adam Yates y el pinchazo que perjudicó a Richie Porte.



Landa avanzó a la quinta plaza y Mas a la sexta a 3.28 y 4.19 del líder, el esloveno Primoz Roglic, un día más de amarillo. Segundo es su compatriota Tadej Pogacar a 57 y tercero en el podio "Supermán" a 1.23.



The last kilometre saw the culmination of a huge effort from ???? @RichardCarapazM and ???? @kwiato, who arrived together at the finish ????



Le dernier kilomètre a montré l'aboutissement du travail accompli par ???? @RichardCarapazM et ???? @kwiato qui arrivent ensemble ?? ??#TDF2020 pic.twitter.com/n8XXLRBCAY