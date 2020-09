Peters reina en los Pirineos y Yates retiene el maillot amarillo

El francés Nans Peters se impuso este sábado en Loudenvielle en la octava etapa del Tour de Francia, la primera en los Pirineos, al término de una larga escapada que se formó al inicio de la jornada, mientras que el británico Adam Yates conservó el liderato.

Se trata del primer triunfo del ciclista del AG2R, neófito en la ronda gala, que superó a otros compañeros de fuga, el letón Toms Skujins, del Trek, y el español Carlos Verona, del Movistar.

Yates, del Mitchelton, consiguió conservar el maillot amarillo pese a que se sucedieron los ataques en el grupo de favoritos, que finalmente llegó unido a la meta.

El único que recuperó tiempo fue el esloveno Tadej Pogacar, que recortó 40 segundos a los otros favoritos, tras haber perdido 1.21 la víspera en un abanico. Ahora es noveno a 48 segundos.

Yates cuenta con solo 3 segundos de renta sobre el esloveno Primoz Roglic. Tercero es el francés Guillaume Martin, a 9 segundos, por delante de su compatriota Romain Bardet, que atacó en el último tramo y ascendió dos plazas.

Siguen en los primeros puestos de la general cuatro colombianos, todos ellos a 13 segundos del líder: Egan Bernal, defensor del título, Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán.

El gran damnificado del día fue el francés Thibaut Pinot, que partía como uno de los pretendientes al triunfo en París y que sufrió un desfallecimiento que le deja sin ninguna opción.

Landa: "Puedo estar con los mejores"



El alavés Mikel Landa se mostró satisfecho de la octava etapa del Tour de Francia, ya que, un día después de haberse dejado 1.21 en un abanico, acabó la primera etapa pirenaica en el grupo de los mejores.

"Ayer no fue nada fácil asumir lo que nos pasó, pero volvemos a nuestro terreno y confirmo las sensaciones que traía y que puedo estar con los mejores", comentó el ciclista del Bahrain. El vasco, que fue decimocuarto de la etapa, está ahora duodécimo de la general a 1.34 del líder, el británico Adam Yates, en una jornada en la que algunos favoritos se dejaron tiempo.

"El Tour hasta ahora no ha sido muy vistoso, los favoritos no han dado mucho la cara, pero esto desgasta y hoy se han visto las diferencias", comentó Landa. El corredor alavés aseguró que puede intentar algo en la segunda etapa pirenaica, que mañana unirá Pau y Laruns. "Atravesar Pirineos me trae emociones, aunque no sea una etapa con final en alto puede ser interesante", analizó.