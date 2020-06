El Tour de Francia de julio será virtual y solidario

Ciclistas de la talla de los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana, o del británico Chris Froome, correrán a partir del próximo sábado un Tour de Francia virtual a través de una aplicación de juego, una iniciativa cuyos beneficios serán destinados a fines sociales.



A lo largo de tres fines de semana los participantes completarán seis etapas, muchas de ellas inspiradas en el recorrido que estos días tendrían que estar completando de no haber sido porque la carrera fue retrasada a causa de la pandemia de coronavirus.



Las diferentes etapas, que recorrerán en los rodillos de sus bicicletas conectados a una plataforma, tendrán entre 22,9 y 48 kilómetros, indicaron los organizadores del Tour de Francia en un comunicado.





?? The first #TDFvirtual is on! ??



?????????? In July, with the #TDFunited, the champions of 23 men teams and 16 women teams will compete on identical courses over 6? stages with an entirely new French map designed by @GoZwift.



#TDF2020 #GoZwift pic.twitter.com/Hg7px0fhgp