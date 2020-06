Armstrong: "Desearía cambiar lo que sucedió y ser un mejor hombre"

"Desearía poder cambiar lo que sucedió. Desearía haber sido un mejor hombre. Todo lo que puedo hacer es decir que lo siento y seguir adelante", confesó el exciclista estadounidense Lance Armstrong en la segunda parte del documental titulado "Lance", que emitió la cadena de televisión deportiva ESPN.



Armstrong, de 48 años, y siete veces campeón del Tour de Francia, despojado de todos los títulos tras confirmarse su dopaje, reiteró que mintió durante años.





