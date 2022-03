Una fecha para la historia del Zornotza

Teknei Zornotza66

Sant Antoni Ibiza64

TEKNEI ZORNOTZA: Cabrera (14), Cremo (11), Sainz de la Maza (13), Salazar (5), Maricevic (3)–cinco inicial–, Gacic (2), Aldekoa (0), Mendia (11), Agbeko (2) y Brnovic (5).

SANT ANTONI IBIZA: Haro (6), Skuja (4), Grimau (11), Slezas (4), Meodori (4) –cinco inicial–, Thmpkins (0), Antunez (8), Carreño (2), Smith (6), Harguindey (5) y Bilalovic (14).

Parciales: 10-17, 24-35 (descanso), 46-49 y 66-64.

Árbitro: García y Calvo. Eliminaron a Slezas, del Sant Antoni de Ibiza.

Incidencias: Lleno en Larrea.

En la historia de todos los clubes hay momentos que quedan forjados en la memoria. Recuerdos que traspasan la frontera de los años y fechas que se convierten en efemérides que sacan sonrisas a aquellos que estuvieron en aquel día histórico. En el caso del Teknei Zornotza el 12 de marzo de 2022 quedará para siempre en el recuerdo. Los zornotzarras consiguieron alzarse con el título de la Copa de LEB Plata, derrotando al Sant Antoni de Ibiza, y lo hicieron en un partido que tuvo todos los componentes posibles para ganar en emoción y en entretenimiento. Hubo situaciones de crisis, decisiones arbitrales polémicas que encendieron al público, un grandísimo ambiente en las gradas y una remontada final que llevo al equipo dirigido por Mikel Garitaonandia a ganar un título que ningún equipo vizcaino conquistaba desde que lo hiciera el Bilbao Basket hace veinte años.

A pesar del éxtasis final, las cosas no comenzaron bien en Larrea. El Sant Antoni de Ibiza mostró sus cartas muy rápido. Mucha intensidad y buscar el lanzamiento a la mínima opción. Los zornotzarras entraron en una fase errática. Precipitados en ataque y buscando forzar demasiado las jugadas, las pérdidas se sucedieron y eso permitió a los visitantes correr. Además, otra vez la losa de los tiros libres hizo efecto en el conjunto de Amorebieta, que erró demasiados lanzamientos desde la línea.

Estos problemas llevaron al Teknei Zornotza a estar catorce puntos por debajo en el marcador (21-35) y con la sensación de estar tocado. Pero un día así no podía quedarse sin emoción tan pronto. Había que luchar hasta el último segundo y tras el descanso los jugadores zornotzarras salieron mucho más entonados. La defensa fue sobresaliente y los vizcainos comenzaron a sentirse más cómodos. Con Alberto Cabrera de maestro de ceremonias, pero bien secundado por todos sus compañeros, el Teknei Zornotza logró empatar el partido tras una canasta de Maricevicy luego el base tinerfeño anotó su octavo punto del cuarto desde la línea de tres puntos (44-41). A partir de ahí llegó el intercambio de golpes, pero el conjunto vizcaino cada vez iba más y en los minutos finales la iniciativa siempre fue suya y Larrea comenzó a soñar con la Copa.

Después de un partido tan trabajado, la victoria tuvo que ganarse con un último esfuerzo defensivo. No podía ser de otra manera. Cabrera no pudo sentenciar el partido y su tiro fue taponado por Smith. Jordi Grimau, al igual que hizo durante todo el último cuarto, se echó el equipo a la espalda, pero una grandísima defensa de Mikel Sainz de la Maza, enorme durante todo el partido en este apartado, apoyada por una oportuna ayuda, hizo que el tiro del catalán se quedara corto. La alegría estalló en Larrea. La Copa de la LEB Plata se quedaba en Amorebieta y el Teknei Zornotza puso la guinda perfecta a un día que será recordado por su final feliz.

premio a la trayectoria

Con la bocina final, estalló la fiesta en Larrea. Los jugadores se fundieron en abrazos con los aficionados y todos juntos celebraron una victoria histórica para el club. "Teníamos muchas ganas de vivir algo así en Larrea. Creo que nos lo merecíamos. No solo por este año, si no por la trayectoria de muchos años", afirmó Garitaonandia. Uno de los jugadores que ya lleva bastantes temporadas en Zornotza y ha vivido las dos caras de la moneda es Mikel Sainz de la Maza. "Hemos currado mucho desde principio de año y los que llevamos más tiempo sabemos lo que es este club, sufrir con este club. No habíamos conseguido ningún premios así, habíamos conseguido llegar a finales de play-off, pero no habíamos conseguido ganar y estos es un premio a todo el trabajo que hay detrás de esto", declaró el getxotarra. Por último, Alberto Cabrera también tuvo su momento de protagonismo con el premio de MVP del partido, algo a lo que el tinerfeño no quiso dar especial importancia: "El MVP me da igual, lo importante es que ganamos sufriendo, como nos gusta. Estoy contentísimo de estar aquí, me tratan de lujo y lo único que puedo hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible".