El pívot de 2,11 metros Karl-Anthony Towns se lleva el concurso de triples de la NBA

El pívot de Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns se proclamó ganador, con nuevo récord, del concurso de triples del 'Fin de Semana de las Estrellas' de la NBA, que se celebra en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, mientras que el ala-pívot de New York Knicks Obi Toppin se impuso en el concurso de mates y el equipo de Cleveland Cavaliers ganó en casa el de habilidades.



El jugador de origen dominicano, de 2,11 metros, se convirtió en el primer pívot y en el jugador más alto de la historia en reinar en el concurso de triples, todo tras establecer una nueva plusmarca de 29 puntos para derrotar en la final a Trae Young (Atlanta Hawks) y Luke Kennard (Los Angeles Clippers).





