Tenerife y Real Madrid ya están en semifinales de la Copa

Joventut 62

Tenerife 64

JOVENTUT: Vives (0), Paul (2), Parra (14), Willis (9), Tomic (15) –quinteto inicial– Ribas (6), Bassas (0), Ventura (0), Birgander (2) y Brodziansky (11)

LENOVO TENERIFE: Huertas (8), Salin (4), Todorovic (6), Doornekamp (8) y Shermadini (12) –quinteto inicial– Sastre (4), Wiltjer (8), Guerra (4), Sulejmanovic (2), Borg (8) y Rodríguez (0).

Parciales: 10-21, 23-36 (descanso), 39-51, 62-64.

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Caballero. Eliminado por faltas, Brandon Paul.

Incidencias: Palacio Municipal de Deportes de Granada, ante 5.421 espectadores.

Real Madrid 73

Breogán 67

REAL MADRID: Heurtel (12), Abalde (11), Causeur (6), Yabusele (17), Tavares (11) –quinteto inicial– Williams-Goss (3), Hanga (5), Poirier (2), Llull (6), Thompkins (0).

RÍO BREOGÁN: Bell-Haynes (7), S. Quintela (2), Musa (13), Lukovic (12), Jankovic (0) –quinteto inicial– Kacinas (0), Kalinoski (5), Sakho (8), E. Quintela (0), Mahalbasic (16), Cruz (3).

Parciales: 27-16, 41-31 (descanso), 57-50, 73-67

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Aliaga. Eliminado por faltas, Alberto Abalde.

Incidencias: Palacio Municipal de Deportes de Granada, ante 6.319 espectadores.

El Lenovo Tenerife y el Real Madrid se convirtieron ayer jueves en los primeros semifinalistas de la Copa de Granada y medirán sus fuerzas mañana sábado (18.30 horas) con un puesto en la final en juego. Los de Txus Vidorreta dejaron en la cuneta al Joventut, mientras que los blancos hicieron lo propio con el Río Breogán.

Los insulares tuvieron que sufrir de lo lindo para llevarse la victoria (62-64) pese a arrancar con un autoritario 10-21 en el primer acto y un seis de nueve en triples. A los de Carles Duran les costó anotar y el Tenerife, con 17 puntos de ventaja a once minutos del final, parecía tener el choque resuelto. Sin embargo, reaccionaron los catalanes y con un abrumador 25-6 consiguieron ponerse por delante a un minuto del final, pero un triple de Sasu Salin y los tiros libres de Giorgi Shermadini sacaron del apuro a los de Vidorreta. Por su parte, los de Laso comenzaron autoritarios (16-3) y atando en corto a Dzanan Musa, pero los gallegos no se desconectaron. El 57-55 en el inicio del acto final fue ejemplo de su resistencia, que llegó hasta el 64-62 a tres minutos del final, pero los blancos no titubearon.

En los dos cruces de cuartos de hoy viernes, el Valencia Basket se mide al UCAM Murcia (18.30) y el Baxi Manresa dará réplica al Barça (21.30).