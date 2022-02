Ana Baletic, experiencia y pasión para el Ausarta

EL baloncesto no es solo una afición o un trabajo para Ana Baletic (Niksic, Montenegro; 1985). Es mucho más, es su forma de vida. Partidos internacionales representando a la selección de su país, encuentros en competiciones europeas y experiencias en muchos países del continente completan una trayectoria que todavía sigue escribiendo capítulos. Esa pasión por el deporte y sus ganas de vivir otra nueva vivencia le trajeron la semana pasada al Ausarta Barakaldo. La montenegrina se incorporó al equipo para suplir las bajas vividas en diciembre y aportar su conocimiento del juego a las jugadoras. Baletic ya debutó el fin de semana y ahora espera continuar con su puesta a punto para aportar al equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

Los primeros días en un nuevo equipo nunca son sencillos y más si esa incorporación se da con la temporada avanzada. Baletic llegó al Ausarta Barakaldo con el equipo ya a ritmo de crucero y tiene el reto de adaptarse al juego de sus compañeras. "Me siento muy bien en Barakaldo. La gente del club se ha portado conmigo y con Alberto, el entrenador, puedo hablar de cualquier cosa. Las chicas son súper jóvenes y realmente necesito tiempo para reconocer su manera de jugar y que ellas reconozcan la mía", declara. Uno de los primeros objetivos de la montenegrina es encontrar ese punto medio. Adaptarse al equipo y que el equipo se adapte a ella. "A este nivel no hay tantos sistemas ni tantas reglas. En mi anterior experiencia en el baloncesto jugaba con un montón de sistemas y reglas. Pero es algo que acepto. Mi parte es tratar de aportar en este nivel de juego. Sé que no será fácil para mí, pero trataré de dar lo mejor de mi misma", afirma.

Antes de fichar por el Ausarta Barakaldo, Baletic estaba sin equipo. Motivos personales hicieron que decidiera tomarse un descanso y no comenzar desde el principio la temporada con ningún club. Pero la interior montenegrina disfruta de este deporte y no podía estar más tiempo parada. "Me encanta el baloncesto, es mi vida. No puedo explicar con palabras cómo me siento cuando voy a un entrenamiento. Es importante para mí y para toda mi familia, ya que mi padre fue entrenador durante muchos años y mi madre jugadora. Es algo que llevo en la sangre", comenta. La idea de Baletic era disfrutar del baloncesto una vez más y tenía claro que quería hacerlo en un lugar que le trajera buenos recuerdos: "Me encanta España y Portugal. La primera vez que dejé el país fue para ir a Zaragoza y fue una de las mejores experiencias de mi vida. No sabía si sería lo más inteligente venir aquí, sin mucho tiempo para adaptarme al equipo, pero el covid hizo que las decisiones tuvieran que ser diferentes. Antes de aceptar cualquier oferta, siempre trato de conocer al máximo al equipo y me dijeron que Barakaldo era un buen lugar. Por ello decidí venir aunque si hubiera tenido una opción así en otro país no creo que hubiera aceptado".

Barakaldo es una nueva parada más en la carrera de Baletic. Además de los equipos de Montenegro en los que jugó y de Zaragoza, Portugal, Bosnia, Serbia, Lituania, Eslovaquia, Polonia y Suecia aparecen en su trayectoria. "Cuando comencé a jugar a baloncesto quería estar en muchos países, conocer gente y conocer culturas. Que el baloncesto me diera una vida rica en experiencias", cuenta la montenegrina, que siempre afronta cada reto con la misma mentalidad: "Cuando llego a cualquier equipo mi objetivo es ser una parte importante, no solo un número. He ganado muchos títulos y cuando consigo una Copa es siempre una nueva experiencia y después me siento feliz porque he hecho bien mi trabajo y tengo un nuevo título en mis manos". Experiencia internacional y una jugadora con muchas ganas de disfrutar del baloncesto para el Ausarta Barakaldo.

partido aplazado

Por otra parte, el partido que iba a disputar hoy el Ausarta Barakaldo ante el Magec Tías Contra la Violencia de Género quedó aplazado. El conjunto de Ezkerraldea comunicó que la nueva fecha será el 23 de febrero.