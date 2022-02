Noche de récord para Luka Doncic: 51 puntos

Luka Doncic deslumbró este jueves en la victoria de los Dallas Mavericks sobre Los Angeles Clippers (112-105) al lograr 51 puntos, lo que supone un nuevo récord de anotación para el esloveno en la NBA.



Doncic arrancó el partido a toda velocidad con un primer cuarto memorable en el que metió 28 puntos con 10 de 13 en tiros y 7 de 10 en triples.





5??1?? POINTS @luka7doncic was UNSTOPPABLE as he set a new career-high in points and powered the @dallasmavs to their 4th-straight-win! #MFFL



?? 51 PTS (17-26 FGM)

?? 9 REB

?? 6 AST

?? 7 3PM pic.twitter.com/3BjPr2ErmZ