El Lointek Gernika, 25 años de ambición y orgullo

Va a ser una temporada más, la octava en la Liga Femenina, pero no una cualquiera porque el Gernika KESB va a cumplir 25 años y los va a celebrar en la máxima categoría cuando hace apenas diez "pensábamos que nos habíamos equivocado" al ascender tras su primera derrota en la Liga Femenina-2. Esa anécdota la reveló ayer lunes Gerardo Candina en la presentación de la nueva plantilla que tuvo lugar en las imponentes instalaciones de Lointek en el Puerto de Bilbao. "Es nuestro motor, el corazón de un proyecto que va mucho más allá de lo deportivo que persigue el empoderamiento de la mujer a través del deporte y la igualdad de género", dijo el presidente del club sobre el patrocinador que acompaña al equipo gernikarra y que ha insuflado músculo económico y una ambición constante para perseguir nuevos retos en cada campaña, tanto en la Liga Femenina como en la Eurocup, en la que participa ya por quinta vez consecutiva.

"Las oportunidades no ocurren, se crean", aseguró Javier Loroño, director general de Lointek, la compañía que también celebra su cuarto de siglo de existencia y respalda al Gernika desde hace cinco años ya que "nos sentimos muy identificados y compartimos los valores que transmite el club, tanto en su primer equipo como en su cantera". En su reflexión, alabó que cada año "el equipo ha ido siempre a más, pero esto no puede ser así siempre. Por eso, no hay que crear expectativas desmesuradas porque no queremos morir de éxito. El trabajo está asegurado, pero la Liga Femenina está mejorando mucho y cada vez es más complicado destacar".

Unai Rementeria, diputado general, encabezó la representación institucional, que incluyó a los alcaldes de Zierbena, Lezama y las autoridades del Puerto, y destacó las tres palabras que, a su juicio, definen el proyecto del Lointek Gernika Bizkaia: "Quiero poner en valor el compromiso de jugadoras, directiva, cuerpo técnico y muchas más personas. También la colaboración de una empresa puntera en su sector como Lointek. Y, por último, el orgullo que sentimos todos los vizcainos y vizcainas por veros competir al más alto nivel tanto en Liga Femenina Endesa como en la Eurocup".

Cumplido el protocolo, Gerardo Candina subrayó la satisfacción que produce que en el estreno el sábado ante el Gran Canaria "volverá a haber público en Maloste. Es algo que necesitamos". El club arrastra un "pequeño déficit financiero" tras la durísima campaña pasada, "pero sobreviviremos porque somos austeros y son cantidades que podemos controlar". El Lointek Gernika partirá con el deseo de ser de nuevo "el primero de los mortales ya que el Avenida, el Valencia y el Girona siguen pareciendo inalcanzables".

sin presión

Belén Arrojo encabeza el grupo junto al autocar que trasladó al equipo al Puerto de Bilbao. Foto: Borja Guerrero



Cuatro son las novedades en una plantilla de espíritu continuista: Roselis Silva, Gabija Meskonyte, Tinara Moore y Melisa Brcaninovic. Entre las que continúan está Belén Arrojo, ya en su tercera temporada en Gernika y que ejercerá de capitana. "Había un núcleo grande del año pasado y eso se ha notado en la convivencia de esta pretemporada. Además, las cuatro nuevas se han integrado muy bien. Si hay un buen rollo fuera de la pista, dentro se nota mucho más", aseguró la granadina. Arrojo compartió los objetivos del club, "que siempre son ambiciosos, aunque lo hemos hecho tan bien en los últimos años que resulta difícil repetir. Pero queremos seguir en esa línea y no descartamos dar un pasito más". Eso sí, coincidió en que "tenemos que salir sin presión porque los equipos son cada vez más competitivos y tienen plantillas más completas. La Liga Femenina está creciendo y eso también es bonito".

