“Hemos demostrado que sabemos competir”

bilbao – Rafa Martínez vive una situación extraña. Llegó el pasado jueves a la que fue su casa durante once años, "pero no puedo ver a nadie y por eso no parece que esté en Valencia". Los doce equipos que van a disputar la fase final de la Liga Endesa viven encerrados en la burbuja que se ha creado entre sus hoteles y L'Alqueria del Basket y tratan de llevar como pueden este segundo confinamiento. "Estamos intentando estar más unidos que nunca, hacer más grupos, para pasar estos días y olvidar todo el estrés que hemos tenido", apunta el veterano jugador del Bilbao Basket, que agota sus partidos como hombre de negro y quizás como jugador profesional. "No lo sé. Voy día a día y hace años ya que me planteo cada partido como si fuera el último. Así lo das todo y no te dejas nada", asegura.

Por eso, Martínez quiere "disfrutar todo lo posible" de un formato novedoso y extraño en el que la ausencia de público hará difícil "concentrarse y activarse". El escolta de Santpedor piensa que los equipos con plantillas más largas pueden tener más opciones, pero eso no debe descartar a un Bilbao Basket que "ha demostrado que sabe competir". "Todo es un poco desconocido y los primeros partidos pueden marcar la referencia. Nosotros venimos con la ilusión y la mentalidad que nos ha llevado a ser quintos. Ni nos arrugamos ni tenemos miedo. Ese es el ADN del equipo y de Mumbrú", señala.

El Bilbao Basket debutará el miércoles contra el Baskonia que, según Luca Vildoza, está en Valencia "con la ambición de ganar el título". "El club siempre ha tenido grandes jugadores, pero ahora podemos escribir nuestra parte de historia", afirma el base argentino que reaparece tras una larga ausencia por una lesión en el hombro.