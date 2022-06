Nadal confirma que jugará, "en principio", en Wimbledon

El tenista mallorquín Rafael Nadal ha confirmado que jugará "en principio" el torneo de Wimbledon, a partir del 27 de junio hasta el 10 de julio, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada este viernes en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.

"De acuerdo con lo que he hecho (en Mallorca) y de mis sensaciones (sobre su lesión crónica en el pie izquierdo) podré jugar en Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y jugaré un partido de exhibición", anunció el manacorense.

Nadal ha explicado que ha notado cambios tras el tratamiento al que se comete por sus molestias en el pie, aunque "no es inmediato". "Mi intención es intentar jugar Wimbledon, según parece esta semana que he entrenado en Mallorca me dice que puedo tener posibilidades, si las cosas no van como me gustaría ya veremos lo que sucede. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo", ha manifestado.

Nadal, que se ha entrenado en las pistas de hierba natural del club mallorquín desde el pasado lunes, no participa en el tercer Grand Slam de la temporada desde 2019.

El balear ha ganado Wimbledon en dos ocasiones (2008 y 2010). El torneo londinense estará marcado este año por el veto aplicado a los tenistas hombres y mujeres de Rusia y Bielorrusia, debido a la invasión rusa de Ucrania.



Próxima paternidad

Por otra parte, Nadal se ha referido también a su próxima paternidad. En este sentido, ha explicado que no tiene "previsto" que ser padre "vaya a suponer un cambio" en su vida profesional.

"La forma en la que cambiará mi vida no la sé, no tengo experiencia en ello, pero no tengo previsto que sea un cambio en mi vida profesional", ha declarado.

Con todo, tras la pregunta de los periodistas, Nadal ha señalado que no acostumbra a hablar de su vida personal "por un motivo muy simple", que es que ya está "suficientemente expuesto" a nivel profesional.