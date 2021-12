Carlsen, campeón mundial de ajedrez por quinta vez

El actual campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, retuvo su título este viernes tras imponerse definitivamente al opositor Ian Nepomniachtchi, al que doblegó con una puntuación de 7,5 a 3,5 en la undécima partida de las 14 previstas.



Carlsen tuvo su día en Dubai, sede del Campeonato del Mundo de ajedrez, sobre todo tras un error infantil de Nepomniachtchi que hizo saltar por los aires todas las apuestas. Carlsen aprovechó el traspié del ruso -campeón de su país en 2020- para asestar la estocada definitiva y adjudicarse el entorchado.





?? Magnus WINS!!! King Carlsen defends his chess crown and secures a 5th World Championship title in a row! Congrats, champ! #chess #CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/FFpqcnNKHO