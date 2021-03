Tres vascos participarán desde mañana en los Mundiales de Esquí de Montaña

Los Campeonatos del Mundo de 2021 de la Federación Internacional de Esquí de Montaña arrancan mañana y se prolongarán hasta el próximo sábado con Andorra como sede. En el evento habrá tres representantes vascos. Se trata de la vizcaina Nahia Quinconces y de los guipuzcoano Igone Campos e Iñigo Martínez de Albornoz. Los tres tomarán parte en más de una especialidad.

La Comapedrosa Andorra World Cup se desarrollará en el entorno del Parque Natural de Comapedrosa, y los participantes encontrarán en la estación de esquí de Arinsal el centro de operaciones. Los campeonatos presentarán cuatro pruebas: esprint, relevos, vertical e individual. En cada una de ellas habrá al menos un vasco concursando.

Para Nahia Quincoces (Mendexa, 1983), será su tercera presencia en los campeonatos del mundo de esquí de montaña. "Estoy muy contenta de volver a estar allí", dice la vizcaina. En su caso, tomará parte en tres de las cuatro pruebas del programa: esprint, relevos e individual. "Tengo una ilusión especial para los relevos", comenta la esquiadora mendexarra, que formará equipo con Marta García y Ana Alonso. "Me parece que podemos conseguir un buen resultado", afirma, considerando que se trata de "un equipo fuerte". Además, "también han preparado un bonito recorrido para el individual e intentaré hacerlo lo mejor posible", declara Quincoces, que fue segunda en la Copa del Mundo celebrada en 2019, una temporada en la que también se colgó la medalla de plata mundialista en la prueba de relevos, grupo en el que también estuvo Marta García.

Para Igone Campos (Zumarraga, 1991), la cita andorrana supone su estreno en los campeonato del mundo. "Estoy muy contenta", asevera ante su debut en la cita internacional. La guipuzcoana participará en dos modalidades, esprint y vertical, con objetivos "diferentes". Sus mayores expectativas estarán depositadas en la especialidad vertical. "Me parece que estoy bastante en forma", garantiza. Si bien, al ser su primera comparecencia admite que tiene "algunas dudas". En cualquier caso, "entrar entre las quince primeras sería terrible", apunta. No obstante, "no quiero obcecarme con ello", dice para quitarse presión. En esprint, el reto es clasificarse y tomar el pulso del nivel mundialista. "Quiero ver cómo son y aprender todo lo que pueda. Haremos la primera carrera individualmente, y tendré que dar lo mejor que tengo para pasar esa primera fase", manifiesta.

Iñigo Martínez de Albornoz (Donostia, 1996), campeón de la Copa de España el año pasado, admite que estos mundiales son su "mayor objetivo del año". De este modo, la preparación de sus entrenamientos han girado alrededor de la cita internacional, en la que competirá en las cuatro pruebas. "Tengo una ilusión especial para los esprints y el relevo", expresa. Si bien, admite que es "consciente de que el nivel ha subido muchísimo en el último año". "Estar en las finales de los esprints será muy complicado, pero el objetivo principal será entrar en ellas. ¡Conseguir una medalla sería terrible!", manifiesta. Además, "para los relevos también hemos formado un equipo potente, y al igual que en los dos últimos mundiales", en los que acabaron en la tercera posición. Mientras, en individual y vertical "intentaré hacerlo lo mejor posible", aunque reconoce que no los ha preparado "especialmente". "Entrar entre los treinta primeros en estas dos pruebas sería un excelente resultado", valora.