Nadal: "Los tenistas no nos podemos quejar, somos unos privilegiados"

Rafael Nadal, número dos del mundo, pidió a sus compañeros del circuito que contemplen la situación que afrontan tras someterse a una estricta cuarentena de dos semanas antes de disputar el Abierto de Australia, y señaló que realmente son unos "privilegiados".



"Me sabe mal por todos ellos que están cumpliendo con la cuarentena sin poder salir de la habitación para entrenar pero ya sabíamos como serían las medidas en un país que está haciendo las cosas realmente bien frente a la pandemia", comentó en un entrevista concedida a la CNN.



En un tono diplomático como en otra reciente entrevista con ESPN, Nadal explicó que es comprensible las críticas de ciertos jugadores sobre la severidad del protocolo pero también incidió en que en otras partes del mundo la situación es mucho más crítica dado que está muriendo mucho gente.





Before the Australian Open, @RafaelNadal is quarantining in his hotel like his fellow competitors. But he tells me "we can't complain."



"You see how many are dying around the world€ how many people are losing their father, their mum, without having the chance to say goodbye." pic.twitter.com/29wMrrQ0xC