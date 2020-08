El equilibrio de Cayón y Durán

Los dos santurtziarras llevan desde el año 2015 remando uno al lado del otro en las filas de la 'Sotera'

EN las primeras tostas de la Sotera ver juntos a Yeray Cayón (Santurtzi, 1993) y David Durán (Santurtzi, 1996) es algo habitual. Son dos remeros distintos. El nervio de Cayón y la calma de Durán. Pero a la hora de montarse en la embarcación, las debilidades de uno se contrarrestan con las virtudes del otro, y viceversa, formando una combinación que ya acumula muchas regatas en diferentes escenarios. Dos bogadores formados en la casa y que no solo han disfrutado de las últimas temporadas repletas de éxitos de la embarcación morada, también han vivido la otra cara. Esa época incierta en la que se llegó a descender a la ARC-2. Sin embargo, superaron esos malos momentos, se mantuvieron en la trainera y crecieron junto al proyecto santurtziarra hasta pelear por todas las banderas. Siempre uno al lado del otro.

Antes de la llegada de Iker Zabala, Cayón y Durán ya remaron juntos y con el proyecto liderado por el técnico bermeotarra esto no cambió pese a las incorporaciones que fueron llegando. "Desde 2015, que empezamos a remar juntos en la trainera, es con el que más triunfos y derrotas he compartido, es un lujo remar con él. Lo que tiene uno le falta al otro y entre los dos hacemos uno. Algo nos verán y nos dan la oportunidad para que demostremos que valemos para estar ahí", afirma Cayón. Son muchos años remando juntos y eso se nota a la hora de afrontar las regatas. "A veces yo puedo tener un exceso de calma y él exceso de nervio. Poco a poco vamos encontrando el equilibrio. Al final, llevamos tanto tiempo remando juntos que cuando hay cambios, noto que no está Yeray al lado y me imagino que a él le pasará parecido", declara Durán.

Toda una trayectoria juntos y siempre con el morado de Santurtzi como referencia. "Hasta el día de hoy Santurtzi es todo. Es donde he vivido lo mejor y lo peor desde pequeño hasta ahora", afirma Durán. El club santurtziarra va más allá de las batallas en el agua para estos dos remeros, es el lugar donde crearon muchos vínculos que hoy en día se mantienen, algo común en muchos remeros de la entidad. "Igual que nosotros hemos hecho una piña, en las categorías inferiores también se ve. Somos un grupo tanto entrenando como en la calle, donde nos vamos a cenar o lo que toque. Ese instinto de familia también está en otras generaciones que se juntan y son cuadrilla. Algo tiene el remo que une a las personas", opina Cayón.

Santurtzi está en lo más alto de la ACT y es candidato a todos los títulos que quedan por jugarse este año, pero no siempre fue así. Hace no mucho la Sotera descendió a la ARC-2. Fue la llegada de Iker Zabala lo que cambió la mentalidad del club en un abrir y cerrar de ojos y los dos remeros santurtziarras fueron testigo de ello. "Del infierno a la gloria en 365 días. Fue un cambio increíble. Pasamos de remar dos jornadas para descender a remar dos para ascender. Me acuerdo que el día anterior compartía habitación con David y le dije que podía ser un día muy grande. Así fue, hicimos un regatón y ganamos", recuerda Cayón. Y la progresión no acabó ahí. Lucha en la ACT, primeras banderas y este año pelea por la Corona. "Ya el primer año estuvimos peleando con los grandes y fue un subidón. Estar peleando con aquella gente que habías visto por la tele era motivador", añade Durán. Muchos cambios pero siempre uno al lado del otro en busca de dar otro paso más con el club de su vida.

Todo el Fin de semana en la ría

La previa. La Eusko Label Liga vive dos jornadas llenas de tensión con la ría como principal atractivo del fin de semana. Hoy, a partir de las 18.00 horas, se disputa la regata en Santurtzi, un homenaje al Gran Premio Nervión y que cuenta con un campo de regatas diferente al habitual, con dos largos más extensos y otros dos cortos. Además, mañana (12.10 horas) las traineras se desplazan unos metros para enfrentarse al tradicional campo de regatas de Portugalete. Las corrientes, habitualmente con un alto coeficiente, y las calles tendrán mucha importancia en estas dos citas. Santurtzi defiende en casa su liderato y bogará en la tanda de honor con Orio, Hondarribia y Urdaibai, que busca recuperar su buena forma de las semanas anteriores. Zierbena, que va a más, también será una amenaza por la bandera y Lekittarra y Ondarroa buscarán alejarse del 'play-off', puesto que ve cada vez más lejos Kaiku.