Boxeo: Las 16 cuerdas se reactivan

El 13 de marzo, el viernes de la misma semana en la que se instaló el estado de alarma por la pandemia del covid-19, Ibon Larrinaga y Diego Valtierra habían agotado todo el papel para el primer Campeonato de Euskadi de boxeo profesional, que se iba a disputar en el ligero en el frontón Iparralde de Urduliz. Quince días después, todo estaba dispuesto en el frontón Bizkaia de Bilbao para contemplar la pelea por el Campeonato de España del getxotarra Jon Míguez contra el canario John Dickson, dentro del peso wélter. La crisis sanitaria mantuvo toda la actividad deportiva en un segundo plano, agravada por el confinamiento instalado por las autoridades, de modo que los dos eventos quedaron pospuestos. Más de dos meses después, cuando la desescalada aparece en escena para desentrañar el puzle del coronavirus, MGZ Promotions comienza a ver la luz al final del túnel.

La primera opción de la firma bilbaina es que el púgil de Eskuinaldea, afincado en Castro Urdiales, pueda completar de una vez la cita con el cinturón Estatal este mismo verano. Míguez, con un récord inmaculado en el profesionalismo de once victorias, cinco de ellas antes del límite, no ha tenido suerte: fue nombrado aspirante oficial en diciembre de 2018, en febrero ganó el Júnior de la WBC ante Vasyl Kurasov, pasó en mayo por el quirófano para arreglar unos problemas en el codo y hasta diciembre no pudo reaparecer en el ensogado. La pandemia le volvió a arrebatar esa oportunidad, pero su promotora quiere programar la cita en julio en el Polideportivo Peru Zaballa de la localidad cántabra en la que reside el peleador vizcaino. "En esa misma velada podrían participar más componentes del equipo de MGZ, como son el joven Santi Banegas o Mario Ospina", desvela Txutxi del Valle, preparador del gimnasio Mampo Gym Zorrotzaurre y uno de los socios de la empresa boxística. Super Mario lleva un catálogo de cuatro triunfos en otros tantos eventos, tres dirimidos antes del tiempo reglamentado, y está destacando en el mosca. "Míguez actualmente se entrena exclusivamente en Castro Urdiales porque no tiene la oportunidad de venir a Bizkaia por el problema de la pandemia, pero está con muchas ganas y ya está golpeando el saco. Estamos en contacto habitualmente. Ha subido un poquito de peso, pero volverá de nuevo a su estado natural", define el entrenador.

La siguiente estación de la empresa bilbaina quedaría instalada en la plaza de toros de Puerto Banús, en Marbella (Málaga). El escenario es inmejorable y tiene un aforo total que sobrepasa los 10.000 asientos, cuestión capital a la hora de concretar espacios compatibles con la distancia social exigida por las instituciones sanitarias. En tierras andaluzas, Kerman Lejarraga (30 victorias y dos derrotas) podría cerrar su vuelta al cuadrilátero. El Revólver de Morga compitió por última vez el 29 de febrero en Iruñea ante José de Jesús Macías con triunfo. La idea de la firma vizcaina sería que se enfrentara a "un rival con nombre internacional" por un cetro "importante" dentro del superwélter. Se baraja un intercontinental. "Queremos que el combate pueda ranquear a Kerman entre los quince mejores del mundo en su división", revela Del Valle.

Aún está en barbecho el combate del morgatarra con Isaac Chaca Real en busca del cetro continental y desde MGZ Promotions no cierran la puerta a esa batalla, pero las diferencias de fases entre regiones enfrían esa opción a corto plazo. Eso mismo sucede con la defensa del Europeo pluma de Andoni Gago (23-3-3), previsto para una gran cartelera ante el británico Gavin McDonnell. Dada la situación en Inglaterra, el sueño de MGZ de montar un Euskadi contra Gran Bretaña está en stand-by.

Asimismo, durante el confinamiento, el nombre de Sergio Maravilla Martínez, doce veces campeón del mundo de boxeo y uno de los mejores libra por libra de la segunda década de milenio, se hilvanó junto al de Lejarraga para un posible regreso del argentino a la lona. El pleito supondría un "reto", adjetivan desde la empresa bilbaina. Consideran "todo un honor" que hayan pensado en ellos, aunque reflexionan que el destino del de Quilmes estaría más dirigido hacia un desafío con Chino Maidana. "Nuestro principal objetivo es ser campeones de Europa", agrega Del Valle.

Paso de Fran Por otra parte, ayer se conoció que Euskobox y Boxing Management han llegado a un acuerdo para potenciar la carrera del invicto Fran Mendoza, que a sus 23 años es uno de los jóvenes valores.