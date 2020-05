¿Cómo será el fútbol de la nueva 'normalidad'?

Javier Velilla / RC Bilbao

Dicen que el dinero nunca duerme,que nunca descansa. Por eso al presidente de la Liga Profesional, Javier Tebas, se le ve nervioso, quiere que vuelva a fluir como una cascada. Y ni Covid ni Covad, quiere abrir el chiringuito lo antes posible. Haciendo test o poniendo hidroalcohol en el agua de las duchas. Los jugadores, la mayoría más sensatos que el, le han explicado que hay una pandemia mundial que, de momento, ha matado ya aquí a más de 27.000 personas. Y que los test son primero para los que más lo necesitan. Pero el, errre que erre, ya ha puesto fecha a la vuelta y está loco porque el negocio vuelva el viernes 12 de junio.

El propio Gobierno español, en el protocolo para la vuelta a los entrenamientos les recuerda que no son esenciales y que están aquí para entretenernos. "la vuelta de las competiciones deportivas, tras el largo periodo de confinamiento de la ciudadanía española, contribuirá a mejorar el ánimo y el bienestar psicológico de la población", señala el Ministerio de Cultura y Deporte. Así que entreténgannos y dejénse de líos. Aunque puede pecar de optimista el Ministerio al pensar que el fútbol profesional contribuye al bienestar psicológico de la población, al menos no en todos los casos.

Velar por la salud de los deportistas



El procolo que impone el Ministerio al fútbol profesional lo divide en fases. No para fastidiar sino para que no se lesionen "dado que la epidemiología lesional muestra aumentos de lesiones entre un 50% y un 100% si no se respetan unas fases de preparación física previa al inicio de las competiciones", reza el protocolo.

A los entrenamientos no podrá acudir la prensa, al menos de forma masiva, y serán los clubes los que decidan cómo se informa. Y los que se encarguen de la cobertura audiovisual deberán cumplir con todas las normas dictadas por Sanidad.

Se jugará cuando lo diga Illa



Una vez superadas las fases de entrenamiento, la vuelta a la competición "llegará cuando las Autoridades sanitarias y deportivas lo decidan". Algo que no parece claro para todo el que tiene intereses en el negocio, prensa incluida, que ya están absortos en el prepartido del próximo derbi sevillano, con el que retornaría la Liga. Lo que sí han entendido es que "la regla general será que todas las competiciones serán a puerta cerrada".

De ahí que Athletic y Real, alumnos aventajados en este maremagnum, hayan decidido que lo de la final lo dejan hasta que vengan mejores tiempos y se pueda jugar como dios manda.

El Gobierno accede a que como máximo, y si todo va viento en popa, podría llegar a autorizar la ocupación del 50% del aforo. Algo que para muchos equipos de primera, con estadios que casi nunca llenan, no sería demasiado preocupante. Aunque las autoridades sanitarias lo ven en este momento como algo de ciencia ficción al exigir que se cumplan las normas generales de distanciamiento social.

Los futbolistas deberán alojarse en habitaciones individuales, dejando dos de ellas vacías por si es necesario algún aislamiento. Y en las zonas de entrenamiento y preparación se delimitan espacios separados.

Al campo con termómetro y botella de agua



El tiempo entre un partido y otro lo deberán decidir los médicos. Además de proponer cambios excepcionales en la competición: Duración de los partidos, número de cambios, parones durante el juego... porque el Ministerio les advierte de que "se deberá tener en cuenta que esta fase va a coincidir con el inicio del verano, con el subsiguiente aumento de humedad y calor", aconsejándoles que compren termómetros. Y que sepan usarlos. "Se debería instruir a delegados de equipo, entrenadores, responsables de instalaciones deportivas, árbitros, u otros responsables, en el uso permanente de termómetros", señala el Ministerio.

Pero por si al final Tebas se lleva el gato al agua, los preparadores físicos de los equipos deberán apurar la puesta a punto de los futbolistas para el día 5 de junio, ya que el protocolo ministerial les exige que la preparación precompetición esté finalizada, al menos una semana antes, del primer partido. Eso sí, para esta fase "se podrán reanudar los masajes deportivos y los tratamientos de fisioterapia podrán normalizarse". Algo es algo.