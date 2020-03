Un bonito reto para el 'quinto grande'

Rahm, en la edición de The Players del año pasado.

Rahm, en la edición de The Players del año pasado. Foto: Afp

The Players recibe toda la atención del mundo del golf solo por su estatus. Es el denominado quinto grande, el torneo de los jugadores y el que reparte el mayor premio para el ganador, más de dos millones de dólares. Los mejores golfistas tienen marcada esta cita en rojo en su calendario y pocos eluden acudir al TPC Sawgrass. Pero este año el interés es mayor debido a que estará en juego el número 1 del mundo y Jon Rahm es uno de los protagonistas de esta batalla. El barrikoztarra, actualmente segundo en el ránking mundial, tiene en su mano arrebatar el primer puesto a Rory McIlroy, aunque también aspira a este honor el estadounidense Brooks Koepka. Tres nombre que la organización quiso juntar desde el primer día y compartirán partido en las primeras dos jornadas. Un cara a cara desde el primer tee en busca de la cima del golf.

El número 1 del mundo está al alcance pero no depende exclusivamente de la actuación del vizcaino. Rahm cumplirá su objetivo si gana The Players y McIlroy finaliza segundo empatado con otros dos jugadores o peor. En caso de que el vizcaino termine en segunda posición en el TPC Sawgrass, necesitaría que McIlroy acabara el 53º empatado con otro jugador como mejor resultado y que Koepka no ganara. El estadounidense también tiene opciones de desbancar a los dos primeros clasificados del ránking mundial aunque llegar a la cima está bastante más complicado para él. Koepka necesita conquistar el título y que McIlroy finalice el 45º o peor para poder tener opciones.

Rahm comenzará su asalto al número uno del mundo hoy, a partir de las 18.51 horas, y mañana luchará por mantenerse en la parte alta del torneo a partir de las 13.46 horas. Con los tres primeros clasificados del ránking mundial en acción, este encuentro será uno de los más seguidos del día pero también habrá grandes golfistas en liza como Jordan Spieth, Sergio o Xander Schauffele, entre otros. El que no estará será Tiger Woods, lesionado de la espalda.

sin autógrafos y saludos The Players tampoco es ajeno a la amenaza que supone el coronavirus y tiene establecido un protocolo para la celebración de este torneo y tratar de minimizar los riesgos. La organización ha instalado 120 dispensadores de desinfectante en las zonas de más afluencia de público y ha comunicado que existe la posibilidad de que los golfistas se nieguen a dar la mano o firmar autógrafos durante el torneo. Con respecto a estas medidas, Rahm se mostró claro y reconoció que limitará su interacción con el público. "Me toca de cerca porque mi abuela, que tiene 85 años, tiene asma, mi hermano tiene asma, Kelley (su esposa) tiene asma y la madre de Kelley también tiene asma, así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se propague el virus", declaró el barrikoztarra en la rueda de prensa previa al torneo y reconoció que es algo que "debemos hacer todos".