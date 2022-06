Paul Carrack, una leyenda del soul y el pop siempre en la sombra

La cancelación de Alan Parsons por motivos de salud pasó factura a la jornada final del BBK Bilbao Music Legends Fest, que reunió a menos de 2.000 fans anoche en Miribilla en una jornada marcada por el eclecticismo y la elegancia soul y pop de Paul Carrack, una especie de Van Morrison con bridas y sí, leyenda con éxitos y currículum, pero siempre a la sombra para el gran público.

A la espera de la traca final con Loquillo, Carrack, que puede alardear de medio siglo de carrera en solitario y como vocalista de formaciones diversas, cumplió. A caballo entre el mordisco negroide del soul y las paradas en el pop adulto, presentó su último disco, One one one, con temas con groove como When love is blind y otros más templados como Shame on you, shame on me.

El británico, apoyado por un convincente grupo con un excelso saxofonista, dos baterías (uno de ellos su hijo) y demostrando el oficio de las leyendas a las teclas y el micrófono, recuperó su legado con Ace al cantar How long, el Tempted de sus juveniles Squeezy o el popular y meloso Over my shoulder de los Mike + The Mecanichs del Genesis Mike Rutherford. Hits que el público reconoció y cantó enfervorecido, como las versiones que Carrack atacó, de Love will keep us alive (propia, pero popularizada por Eagles) a What´s going on (Marvin Gaye) o Groovin (The Young Rascals).

Antes de un concierto bonito y profesional que sin Carrack, cuya voz de oro deslumbró en Satisfy my soul, podría haber devenido en verbena con tanta versión y melaza, la aportación negroide se inició con Walter Trout, consagrado guitarrista de blues rock de innegable currículum que ha colaborado con mitos como John Lee Hooker y Charlie Musselwhite o hachas más jóvenes como Joe Bonamasa. Trout, con sus solos estratosféricos, se lució con temas propios recientes como Wanna dance o el baladón All out of tears, en tributo a los muertos por el covid.

l Paul Carrack. A lo largo de hora y media de concierto, el ya setentón teclista y vocalista británico ofreció el concierto más elegante del último día del festival.

l Walter Trout. Estrella del blues ligado al rock, el estadounidense, que ha compartido escenario con John Lee Hooker y John Mayall, convenció con su mezcla de temas propios y versiones, electricidad y baladas.

l Santiago Delgado. El vocalista vizcaino, junto a su grupo, The Runaway Lovers, presentó ayer su último disco, dedicado a Bilbao, en el escenario del festival ubicado en el exterior de Miribilla.

l Loquillo. Último artista en unirse al festival, el rockero barcelonés tenía previsto presentar su último disco, 'Diario de una tregua', desde las 23.30 horas.