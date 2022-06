Este fin de semana es la hora de las leyendas musicales en Bilbao BBK Legends

La capital vizcaina se apresta a recibir a un buen paquete de leyendas este fin de semana gracias a la celebración del BBK Bilbao Music Legends Fest 2022. Este viernes y sábado, el Bilbao Arena de Miribilla vibrará con la música de estrellas veteranas y consagradas de la música rock, el boggie, el blues, el soul y el heavy como Status Quo, Paul Carrack, Girlschool y Loquillo. El bono para ambas jornadas cuesta 90 euros más gastos y la entradas de día, 55.

El BBK Music Legends no será el festival más moderno, pero pocos pueden alardear de haber logrado programar a un ramillete de leyendas como Graham Nash, The Beach Boys, Van Morrison, Jethro Tull, Los Lobos, Steve Windwood, Georgie Fame, Got´ Mule o Wilko Johnson en su primer escenario de La Ola, en Sondika. Tras dos años de ausencia, el festival se reactiva este viernes y sábado, y se celebrará por vez primera en Bilbao, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de la villa y de la BBK.

El Bilbao Arena de Miribilla acogerá este festival que cuenta en su primera jornada, la del viernes, con Status Quo como cabeza de cartel. El grupo británico ofrecerá un concierto exclusivo en todo el verano en el Estado desde las 21.30 horas. La banda británica liderada por Francis Rossi repasará clásicos del rock y el boogie como Whatever you want o What you're proposing.

Status Quo surgió en Londres hace ya seis décadas y solo Rossi– compositor, cantante y guitarrista– resiste de los fundadores. El bajista Alan Lancaster, falleció en septiembre de 2021 tras perder su lucha contra la esclerosis múltiple, y antes, en 2016, falleció Rick Parfitt, guitarrista y también vocalista, otro de sus iconos desde 1967. Aunque en sus inicios ofrecían una mezcla de beat y psicodelia, se hicieron famosos desde los 70 por su clasicista boogie rock, que llevó a las listas mundiales canciones como Whatever you want, What you're proposing, Down down o Rockin´ all over the world, con su raka raka guitarrero identificable, y baladas pop como In the army now.

Antes de Status Quo, en la jornada del viernes actuará también el veterano grupo femenino Girlschool, pionero del heavy y hard rock interpretado por mujeres en el tránsito de los años 70 a los 80. El grupo logró en sus inicios el apoyo de Lemmy, líder de Motörhead, y ha firmado clásicos como Race with the devil y C´mon let´s go. El cartel del viernes incluye también a los británicos Hawkwind, banda de culto de space rock, rock psicodélico y acid rock formada a finales de los años sesenta en Londres, así como la cantautora rock euskaldun Anari y la mallorquina Maika Malovski, que presentará su último y rockero disco, MKMK.

Carrack y Loquillo

El sábado era el día previsto para la actuación estelar de Alan Parsons, pero una grave lesión en la espalda obligó al músico y productor británico a pasar por el quirófano y, por tanto, a cancelar su gira apenas 10 días antes de su concierto en Bilbao. La organización del festival, Dekker Events, no escatimó esfuerzos y el veterano rockero estatal Loquillo ha sido la última estrella en sumarse al cartel, que presentará su último disco, Diario de una tregua, a partir de las 23,35 horas.

Junto a Loquillo y tal y como estaba previsto, el cartel del sábado incluye al soulman Paul Carrack con la presentación de su álbum One on one; el bluesman estadounidense Walter Trout, uno de los mejores guitarrista de blues rock del mundo en activo; la cantante y diva soul Shirley Davis, que actuará junto a su grupo, The Silverbacks, y el bilbaino Mikel Renteria y su proyecto The Walk on Project Band.

En la explanada exterior del recinto se ubicará la zona al aire libre Terraza Voodoo Child, donde se encontrará el escenario por el que pasarán las bandas locales del festival. Este espacio tendrá un acceso directo al interior del Bilbao Arena, donde estará ubicado el escenario principal. En el Voodoo Child actuarán cuatro bandas de la escena vizcaina, dos por jornada. En la primera, será el turno de Micky & The Buzz y el solista Gonzalo Portugal, exlíder de , y en la segunda actuarán Javi Stills & Co y Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Estos últimos presentarán su disco Bilbao.