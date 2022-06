Las imágenes de Irantzu Yaldebere llegan a la Sala Rekalde

El ciclo de exposiciones Barriek 2021, que muestra las obras de diferentes artistas becados por la Diputación Foral de Bizkaia, expone desde hoy y hasta el 28 de agosto en la Sala Rekalde las pinturas de Irantzu Yaldebere.

La exposición de la artista, titulada 'Violets for your fur. Violetas para tu piel. O, más corto, Violets', presenta algunos trabajos que ha realizado en los últimos años, aunque la mayoría han sido creados recientemente. Son imágenes tomadas a diario, fotografías de personas y elementos que llaman la atención de Yaldebere.

Para Irantzu Yaldebere 'Violets for your fur. Violetas para tu piel. O, más corto, Violets'

"es el recuerdo de algunas personas hecho leyenda y editado. También son fotografías de personas y cosas que quiero conservar".

RESPONDER PÚBLICAMENTE



La artista destaca que "he tomado la decisión de responder públicamente con algo que hago a diario (fotografiar), y colocarlo en el centro del acontecimiento. Muchas veces pienso en cómo puedo vivir mejor, y eso implica relacionar, conocer y cambiar.

Es bonito pensar que mucha gente se verá acompañada de otra, y que a su vez comparten algunos de mis pliegues: los dramas de Douglas Sirk, las últimas palabras de Iosu, Anohni cantando If It Be Your Will, Nu à contre-jour de Pierre Bonnard, las mil versiones de Lucrecia, Maiakovski-Lilia-Rodchenko, frescos de Pompeya, la publicidad, los colores complementarios, las muñecas de Greer Lankton€ Todo lo que recuerdo, siento, leo y veo. La mirada es, en esencia, una distancia más€".