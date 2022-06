Laura Mintegi recibe la Pluma de Oro en la Feria del Libro de Bilbao

La escritora, profesora y miembro de Euskaltzaindia Laura Mintegi ha recibido la Pluma de Oro de la mano de la diputada de Cultura y Euskera, Lorea Bilbao, y en presencia del coordinador de las Ferias del Libro de Euskadi. El acto se ha celebrado esta mañana en el marco de la Feria del Libro, que se celebra en Bilbao hasta el día 12 y que acoge 55 stands en el Paseo del Arenal con las últimas novedades literarias.

Laura Mintegi (Lizarra, 1955) es licenciada en Historia y doctora en Psicología. "Empecé a estudiar euskera con 17 años y con 19 ya empecé a dar clases porque hacía falta profesorado. Eso fue lo que me ayudó a aprender porque no me podía llamar profesora sin saber bien euskera. Además, siempre he tenido claro que yo quería escribir en euskera, hubiera escrito porque no lo hubiera podido evitar, jamás hubiera publicado si no hubiera sido en euskera".

Desde 1981 es profesora del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universidad del País Vasco. Fue directora de dicho departamento de 1996 a 2006. Volvió a ese cargo en 2010 y en él continúa. Desde 2004 preside además el Club Euskal Pen, la rama vasca del Pen Club Internacional, asociación internacional de escritores a favor de la libertad de expresión. Y en 2006 fue nombrada académica de Euskaltzaindia.

Su obra literaria más popular es Sisifo maite minez, un ensayo novela sobre el enamoramiento, traducido al castellano en 2003 con el titulo Sísifo enamorado y al neendarlés en 2011. Ha recibido numeroso premios por su novelas, ensayos, biografías, entre las que ha recuperado la de la escritora Julene Azpeitia.

Escritora y profesora "y muchas cosas más, madre, por supuesto, activista, curiosa, lectora... Pienso que es complementario, no podría dedicarme solo a una cosa. No entiendo los compartimentos estancos, aunque hubo una época en la que pensaba que sí, que podía vivir a espaldas de otras facetas mías, hasta que me di cuenta de que es un todo y además, muy enriquecedor".

Laura Mintegi se considera "activista del euskera y la cultura vasca.Sigo siendo militante aunque la palabra no está de moda. Sigo siendo la presidenta del Pen Club...Y creo en ello, en las cosas que creo me vuelco sin mirar si tienen algún tipo de compensación".

Mintegi también tiene una experiencia de dos años en primera línea de la política de Euskadi como portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco. "Diría que tuve una etapa política institucional porque yo considero que política hacemos todos los días, al elegir el comercio en el que compramos, la educación de nuestros hijos e hijas. Fueron dos años de política institucional y se acabó. Ahora hago política, pero de calle, como hacemos todos".

Autora de novelas como Bai... baina ez, Nerea eta biok, Ecce homo, acaba de terminar hace un año una novela nueva, "pero de consumo propio, que no la voy a publicar, y estoy con otra, que se está resistiendo. Por ahora gana ella, pero espero ganar este pulso. La verdad es que este premio es un acicate porque es difícil recibir homenajes, como éste y no seguir en ello. Todavía tengo algo que decir, espero que esto sea un estímulo para seguir en ello".