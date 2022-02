Borja Niso: "Toco con músicos y les compongo las partituras, pero yo no sé leerlas"

Una fecha que el pianista Borja Niso podría tatuarse a fuego es el 16 de abril de 2016. Aquel día, el madrileño asistió a un concierto del Ludovico Einaudi en el Teatro Real, donde sintió una emoción tan intensa que cambió el rumbo de su vida. Dejó un trabajo estable y bien remunerado para aprender a tocar el piano de forma autodidacta, mediante tutoriales de Youtube. En el camino quedaron un matrimonio y muchas amistades que no entendieron su sueño. Sin embargo, el músico madrileño, que compone sin saber interpretar una partitura, ha conseguido hacerse un hueco en la industria musical: además de haber publicado varios discos, en dos años y medio ha ofrecido más de 300 conciertos. Su espectáculo Todo por nuestro sueño llega mañana sábado al Auditorio del Palacio Euskalduna, dentro de las jornadas abiertas en las que se ofrecerán 15 eventos y 18 representaciones.

"Toco con músicos y les compongo las partituras, pero yo no sé leerlas", confiesa el pianista, a quien su formación técnica como ingeniero le ha facilitado el uso de los ordenadores para componer. Borja Niso afirma que con el oído se nace. "En mi caso lo curioso es que no sabía que lo tenía y lo descubrí siendo mayor", asevera el madrileño, que desde que empezó a tocar el piano no ha recibido una formación musical reglada. "He podido tocar de forma autodidacta, igual que lo hicieron Pavarotti y Paco de Lucía a los que nadie cuestionó", indica el músico, quien no obstante ha invertido diez horas diarias tocando el piano para llegar hasta donde está. "Lejos de lo que podía parecer, el sector de la música me ha apoyado mucho", revela el pianista sobre un espaldarazo que no consiguió en el ámbito familiar. "¿Si tu mujer no te apoya qué vas a hacer? La vida me ha llevado a eso", indica el pianista, a quien no le interesa recuperar las amistades perdidas por haber salido en los medios.

En cualquier caso, el mayor aliciente para él es su hijo, a quien pertenecía el primer piano que comenzó a tocar. "Cuando tenía seis años quiso ir a clases de piano y le compramos uno eléctrico, pero al de dos meses lo dejó y lo guardamos", explica. Al año siguiente fue cuando Niso asistió al concierto del pianista italiano. "Empecé a escuchar una voz que me decía una y otra vez que ese era mi propósito", indica. Así, las primeras teclas que tocó fueron las del piano eléctrico de su hijo. "Era parte de lo que tenía que ocurrir. Todo está conectado", considera el pianista autodidacta, quien afirma escuchar la música en su cabeza. De hecho, ha publicado dos discos compuestos por él y tiene un tercero en camino, además de otro junto a un cantante. Más de 60.000 espectadores lo han visto en directo.

"La clave del éxito ha sido que no lo esperaba. Cuando recibí la llamada de Nerea Lupardo, directora del Euskalduna, me puse a llorar. Es el resultado de años de trabajo y de un equipo brutal", reconoce Borja Niso, que ofrecerá un espectáculo íntimo de 90 minutos. Se trata de un concierto innovador de piano teatralizado, con música, voz, danza y una proyección sincronizada, donde el alma del pianista (Cristina Gatell) y su voz interior (Alberto Collado) interactúan con el público creando una atmósfera "única, íntima y mágica". "Tocaremos algunos de los éxitos de Ludovico Einaudi, como agradecimiento que hago a su figura. Además de otros temas de mis álbumes", revela el pianista, quien asegura haber encontrado su camino lejos de su faceta más técnica como ingeniero. Y promete que esta reinvención es la definitiva: "El poder de emocionar a la gente con la música, ese es mi camino".

Euskalduna Bizi

Jornadas

Música. Además de la actuación de Borja Niso destacan los conciertos de Belako, Anari, McEnroe o Galerna.

Visitas. Recorrerán los espacios y salas de este edificio. Con un aforo de 20 personas como máximo. Las entradas se pueden adquirir 'on line'.

Público infantil. Habrá varios espectáculos familiares como zirkutailerra, cuentacuentos y la obra 'Botadun katua' de Glu Glu Producciones.